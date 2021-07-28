В Бишкеке еще три улицы закрыли на ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на капитальный ремонт закрыли:

переулок Кой-Ташский от улицы Ахунбаева до улицы Койбагарова;

улица Республиканская от улицы Фучика до улицы Рижской;

улица Месароша от переулка Месароша до Набережной.

Кроме замены дорожного покрытия, на улицах построят тротуары и ирригационную систему. Ремонт проводит муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис».

Напомним, ранее сообщалось, что с 30 июля на реконструкцию закроют пять улиц.