В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 14 тысяч 128 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 10 тысяч 369 пациентов, в больницах — 3 тысячи 759. В том числе 222 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 100 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 394 человек (или 63,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 497 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 18, Оше — 33, Чуйской области — 152, Ошской — 63, Таласской — 28, Нарынской — 25, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 89, Баткенской — 68.

С начала марта 2020 года выздоровели 146 тысяч 61 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.