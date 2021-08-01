12:43
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 14 тысяч 128 человек, 1 тысяча 322 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 14 тысяч 128 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 10 тысяч 369 пациентов, в больницах — 3 тысячи 759. В том числе 222 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 100 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 394 человек (или 63,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 497 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 18, Оше — 33, Чуйской области — 152, Ошской — 63, Таласской — 28, Нарынской — 25, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 89, Баткенской — 68.

С начала марта 2020 года выздоровели 146 тысяч 61 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202351/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
Антирекорд COVID-19. Россиянка болела коронавирусом 318 дней
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще десять человек
В КР выявили 954 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 163 846
Ученые выяснили, что COVID-19 не передается через деньги
COVID-19 в мире. Число заразившихся может достигнуть 200 миллионов человек
Для зараженных COVID-19 свободны 867 коек в медучреждениях Бишкека
В столице Казахстана ужесточают карантинные меры из-за COVID-19
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 14 человек
Популярные новости
Кыргызстанцы, выезжающие на&nbsp;длительное время за&nbsp;рубеж, должны выписаться Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться
Почему из&nbsp;домов бишкекчан исчезают тараканы, а&nbsp;лезут клопы, и&nbsp;причем тут деревья Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы, и причем тут деревья
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в&nbsp;ИВС ГУВД Бишкека Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека
В&nbsp;реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население В реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население
Бизнес
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
1 августа, воскресенье
12:37
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медр...
12:35
Коронавирусом болеют 14 тысяч 128 человек, 1 тысяча 322 — в тяжелом состоянии
12:28
Антирекорд COVID-19. Россиянка болела коронавирусом 318 дней
12:00
Тяжелые болезни политиков. Кто из чиновников и депутатов лечился за границей
11:40
Кыргызстанский поэт Рахим Карим признан поэтом Азиатского континента