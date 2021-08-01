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Сюжет: COVID-19

В КР выявили 954 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 163 846

В Кыргызстане за сутки выявили еще 954 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 582 случая, Оше — 8, Чуйской области — 87, Ошской — 33, Таласской — 12, Нарынской — 43, Иссык-Кульской — 58, Джалал-Абадской — 73, Баткенской — 59.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 160 тысяч случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202348/
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