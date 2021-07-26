Даша и ее друзья заговорят на кыргызском языке

Герои мультсериала «Даша и ее друзья в городе» заговорят на кыргызском языке. Об этом сообщает портал государственных закупок.



По его данным, ОТРК объявила тендер на перевод и дублирование детского анимационного сериала «Даша и друзья: Приключения в городе» для трансляции на телевидении. На эти цели планируется потратить 580 тысяч сомов.

Как отмечается в техническом задании, от поставщика требуется выполнение следующих задач:

подбор актеров с навыками и способностями актерской игры, а также с вокальными данными/музыкальным образованием для озвучивания на кыргызском языке детских анимационных фильмов с игровыми и песенными сюжетами. Согласование актеров с заказчиком;

качественный перевод текстов и песен на кыргызский язык для точного соответствия с речевой артикуляцией персонажей; адаптация текстов/слов с кыргызскими культурными особенностями и нюансами, но без изменения смыслового содержания. Согласование переведенных текстов с заказчиком;

качественная запись и звуковая обработка голосов персонажей на профессиональном техническом оборудовании и программном обеспечении. Предоставление голосовой записи для согласования и утверждения;

качественная звукорежиссерская работа для точного соответствия вокальных фрагментов музыкальной тональности;

качественная видеообработка и монтаж на профессиональном техническом оборудовании и программном обеспечении.

Напомним, в прошлом году проект Central Asia Design Hub заключил соглашение со студией Viacom International (Viacom International Studios (VIS)) на приобретение прав на показ анимационных сериалов телеканала Nickelodeon на территории стран Центральной Азии. Несколько популярных анимационных телесериалов, таких как «Даша-путешественница», «Шиммер и Шайн», «Команда Умизуми» и других, будут переведены на пять центральноазиатских языков при технической поддержке посольства США. Соглашение со студией Viacom International предоставит лучший анимационный контент для детей дошкольного возраста государственным и частным телекомпаниям Кыргызстана (Казахстана/Таджикистана/Туркменистана/Узбекистана).