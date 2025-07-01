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Общество

В июле на экраны выйдет мультсериал, полностью сгенерированный нейросетью

Скоро на экраны выйдет мультсериал «Кот Бегги», полностью сгенерированный искусственным интеллектом за пять месяцев. Об этом сообщил сайт компании CJ ENM.

из интернета
Фото из интернета
Для его создания команда из шести человек южнокорейской медиакорпорации CJ ENM использовала собственные модели ИИ, такие как Cinematic AI для графики и AI Script для аналитики желаний аудитории и предложения подходящих жанров и форматов.

«Мы применяем ИИ по всей цепочке создания контента, включая планирование, производство, распространение и маркетинг, чтобы расширить производство ИИ-контента по жанрам и форматам. Это позволяет нам обеспечить следующее поколение интеллектуальной собственности», — сообщил руководитель отдела бизнеса и производства ИИ Бэк Хен-джун.

Сериал состоит из 30 серий по две минуты и рассказывает о коте, который неожиданно встречает цыпленка и применяет на себя роль его отца. Посмотреть его можно будет на YouTube в июле.

«Кот Бигги» — далеко не первый анимационный проект, разработанный полностью или практически полностью с помощью ИИ. Так, в 2024 году выпустили анимационные фильмы Where The Robots Grow и DreadClub: Vampire’s Verdict, созданные одним автором и маленькими командами.

В то же время знаменитая забастовка работников Голливуда против искусственного интеллекта в 2023 году наглядно показала недовольство работников творческих индустрий во внедрении ИИ в созидательные процессы.

Отношение к искусственному интеллекту в креативных индустриях противоречивое, и пока одни видят в ИИ возможность творческой свободы от строгих бюджетов, другие протестуют против украденной интеллектуальной собственности, потере рабочих мест и нужды в человеческой креативности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334858/
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