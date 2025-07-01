В июле на экраны выйдет мультсериал, полностью сгенерированный нейросетью

Скоро на экраны выйдет мультсериал «Кот Бегги», полностью сгенерированный искусственным интеллектом за пять месяцев. Об этом сообщил сайт компании CJ ENM.

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Для его создания команда из шести человек южнокорейской медиакорпорации CJ ENM использовала собственные модели ИИ, такие как Cinematic AI для графики и AI Script для аналитики желаний аудитории и предложения подходящих жанров и форматов.

«Мы применяем ИИ по всей цепочке создания контента, включая планирование, производство, распространение и маркетинг, чтобы расширить производство ИИ-контента по жанрам и форматам. Это позволяет нам обеспечить следующее поколение интеллектуальной собственности», — сообщил руководитель отдела бизнеса и производства ИИ Бэк Хен-джун.

Сериал состоит из 30 серий по две минуты и рассказывает о коте, который неожиданно встречает цыпленка и применяет на себя роль его отца. Посмотреть его можно будет на YouTube в июле.

«Кот Бигги» — далеко не первый анимационный проект, разработанный полностью или практически полностью с помощью ИИ. Так, в 2024 году выпустили анимационные фильмы Where The Robots Grow и DreadClub: Vampire’s Verdict, созданные одним автором и маленькими командами.

В то же время знаменитая забастовка работников Голливуда против искусственного интеллекта в 2023 году наглядно показала недовольство работников творческих индустрий во внедрении ИИ в созидательные процессы.

Отношение к искусственному интеллекту в креативных индустриях противоречивое, и пока одни видят в ИИ возможность творческой свободы от строгих бюджетов, другие протестуют против украденной интеллектуальной собственности, потере рабочих мест и нужды в человеческой креативности.