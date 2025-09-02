Disney раскрыла название и дату премьеры нового «Ледникового периода». На ежегодной конференции Destination D23 компания сообщила, что шестая часть франшизы получит название «Точка кипения» (Boiling Point) и выйдет в кинотеатрах 5 февраля 2027 года.

В соцсети X Disney поделилась первым тизер-изображением «Ледникового периода 6», сюжет которого развернется вокруг приключений героев в новых уголках мира, насыщенных вулканической деятельностью и динозаврами.

Фото кадра из «Ледникового периода»

«Новое приключение перенесет героев в неизведанные уголки коварного Затерянного мира!» — уточнили в корпорации.

По данным портала DiscussingFilm, в новой части мультфильма сумасшедшая белка Скрэт обзаведется сыном. Последний уже появлялся в мини-сериале Ice Age: Scrat Tales, который Blue Sky Studios выпустила в 2022 году после своего закрытия.

Первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году. Оригинальные мультфильмы были выпущены студией Blue Sky, которую закрыли в 2021 году из-за решения Disney, поэтому продолжением займется другая внутренняя компания художников.