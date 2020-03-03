Даша-путешественница и Шиммер и Шайн заговорят на кыргызском

Мультфильмы Nickelodeon адаптируют на кыргызский язык. Об этом сообщили в проекте Central Asia Design Hub.

Отмечается, что компания заключила соглашение со студией Viacom International на приобретение прав на показ анимационных сериалов телеканала Nickelodeon на территории стран Центральной Азии. Несколько популярных анимационных телесериалов, такие как «Даша-путешественница», «Шиммер и Шайн», «Команда Умизуми» и другие, переведут на пять центральноазиатских языков при технической поддержке посольства США.

«Мы рады поделиться оригинальными американскими анимационными телесериалами, которые так полюбились детям. Наши партнерские отношения с телекомпаниями Кыргызстана дадут шанс предоставить лицензионный адаптированный контент на кыргызском языке, а дети получат замечательную возможность наслаждаться популярными американскими обучающими программами. Широкий спектр программ телеканала Nickelodeon, предоставляющего знания и образование, поможет детям раскрыть свой потенциал», — подчеркнул посол США в Кыргызстане Дональд Лу.

Анимационный контент для детей дошкольного возраста предоставят государственным и частным телекомпаниям Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.