17:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Даша-путешественница и Шиммер и Шайн заговорят на кыргызском

Мультфильмы Nickelodeon адаптируют на кыргызский язык. Об этом сообщили в проекте Central Asia Design Hub.

Отмечается, что компания заключила соглашение со студией Viacom International на приобретение прав на показ анимационных сериалов телеканала Nickelodeon на территории стран Центральной Азии. Несколько популярных анимационных телесериалов, такие как «Даша-путешественница», «Шиммер и Шайн», «Команда Умизуми» и другие, переведут на пять центральноазиатских языков при технической поддержке посольства США.

«Мы рады поделиться оригинальными американскими анимационными телесериалами, которые так полюбились детям. Наши партнерские отношения с телекомпаниями Кыргызстана дадут шанс предоставить лицензионный адаптированный контент на кыргызском языке, а дети получат замечательную возможность наслаждаться популярными американскими обучающими программами. Широкий спектр программ телеканала Nickelodeon, предоставляющего знания и образование, поможет детям раскрыть свой потенциал», — подчеркнул посол США в Кыргызстане Дональд Лу.

Анимационный контент для детей дошкольного возраста предоставят государственным и частным телекомпаниям Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145378/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Праздник с детьми. Ваш любимый новогодний мультфильм
«Кыргызфильм». Дом, где рождается кино
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Бизнес
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
3 марта, вторник
17:16
Иск к послу Турции. Экс-глава МИД Аскар Айтматов проиграл суд Иск к послу Турции. Экс-глава МИД Аскар Айтматов проигр...
17:11
Дискриминационным назвали правозащитники законопроект об отчете НПО
17:01
Фильм «Жөө күлүк» из Кыргызстана номинировали на премию «Ника»
17:00
Суд по событиям в Кой-Таше. Начался сбор подписей за открытость процесса
16:38
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты настаивают на открытом процессе