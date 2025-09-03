Депутат призывает выделить средства на создание мультфильма об Эр-Тоштуке

Депутат призывает выделить предусмотренные в бюджете средства на создание анимационного фильма об Эр-Тоштуке. Об этом Динара Ашимова заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, эпос «Эр-Тоштук» — это известный героический эпос кыргызского народа.

«Он имеет большое воспитательное значение для народа. Как известно, кино — это мощный инструмент воздействия на сознание граждан, воспитательный инструмент. Наши дети хорошо знают зарубежных героев, но не знают национальных. Было бы хорошо снимать мультфильмы про Кожожаша, Жаныл Мырзу, Эр-Тоштука, тогда бы молодежь знала своих героев со школы. «Эр-Тоштук» — это хорошее по идеологии народное произведение, и оно нуждается в популяризации», — отметила нардеп.

Как рассказала она, в 2023-2024 годах экспертный совет депатамента кинематографии дал согласие на снятие мультфильма об Эр-Тоштуке с бюджетом $5 миллионов.

«Утвержден сценарий, над которым работали многие режиссеры. Минфин утвердил сумму, которая заложена в бюджете страны. Однако со ссылкой на то, что должен быть оформлен госзаказ, деньги не выделяются. Режиссеры просят парламент сделать этот последний шаг и помочь в создании мультфильма», — добавила Динара Ашимова.