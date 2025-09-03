11:05
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Власть

Депутат призывает выделить средства на создание мультфильма об Эр-Тоштуке

Депутат призывает выделить предусмотренные в бюджете средства на создание анимационного фильма об Эр-Тоштуке. Об этом Динара Ашимова заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, эпос «Эр-Тоштук» — это известный героический эпос кыргызского народа.

«Он имеет большое воспитательное значение для народа. Как известно, кино — это мощный инструмент воздействия на сознание граждан, воспитательный инструмент. Наши дети хорошо знают зарубежных героев, но не знают национальных. Было бы хорошо снимать мультфильмы про Кожожаша, Жаныл Мырзу, Эр-Тоштука, тогда бы молодежь знала своих героев со школы. «Эр-Тоштук» — это хорошее по идеологии народное произведение, и оно нуждается в популяризации», — отметила нардеп.

Как рассказала она, в 2023-2024 годах экспертный совет депатамента кинематографии дал согласие на снятие мультфильма об Эр-Тоштуке с бюджетом $5 миллионов.

«Утвержден сценарий, над которым работали многие режиссеры. Минфин утвердил сумму, которая заложена в бюджете страны. Однако со ссылкой на то, что должен быть оформлен госзаказ, деньги не выделяются. Режиссеры просят парламент сделать этот последний шаг и помочь в создании мультфильма», — добавила Динара Ашимова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342013/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Disney раскрыла название и дату премьеры нового «Ледникового периода»
Налоговая служба и D Billions создали патриотический мультфильм
В июле на экраны выйдет мультсериал, полностью сгенерированный нейросетью
Два анимационных 3D-сериала для детей на кыргызском языке выпустили в Бишкеке
В Кыргызстане ежегодно выпускают по четыре мультфильма на кыргызском языке
Актриса Дарина Векуа, известная как Ляля, покинула команду DBillions
НТРК снимет мультсериал для обучения кыргызскому языку за 23 миллиона сомов
НТРК хочет запустить съемки мультипликационных сериалов на кыргызском языке
НТРК объявила тендер на мультсериал на кыргызском языке
В Казахстане запретили мультфильм «Базз Лайтер»: смущает поцелуй
Популярные новости
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о&nbsp;маме в&nbsp;телеинтервью Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
Концептуальное выступление Садыра Жапарова в&nbsp;Джалал-Абаде. Главные цитаты Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты
Дастан Бекешев озвучил предложения к&nbsp;законопроекту о&nbsp;реновации Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
3 сентября, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентя...
10:55
Мэр Джалал-Абада предложил переименовать город
10:53
Парад в Пекине. Си Цзиньпин, Путин и Жапаров увидели новейшее вооружение НОАК
10:49
Депутат призывает выделить средства на создание мультфильма об Эр-Тоштуке
10:45
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить