Независимого расследования смерти Азимжана Аскарова потребовали правозащитники

Власти Кыргызстана так и не провели независимого расследования смерти пожизненно осужденного правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова 25 июля 2020 года, отметили правозащитные организации Human Rights Watch, Комитет по защите журналистов, Front Line Defenders, «Бир Дуйно — Кыргызстан» и Международное партнерство по правам человека в совместном заявлении.

Как отмечается в документе, Азимжан Аскаров был арестован в 2010 году и провел в тюрьме 10 лет, отбывая пожизненное заключение, вынесенное после несправедливого судебного разбирательства, омраченного пытками и жестоким обращением.

«Власти Кыргызстана не расследовали нарушения прав человека, приведшие к смерти Азимжана Аскарова, — подчеркнул Филипп Дэм, директор Human Rights Watch по правозащитному лоббированию в Европе и Центральной Азии. — Целый год прошел без каких-либо признаков независимого и заслуживающего доверия расследования обстоятельств его смерти и нарушений прав человека, от которых он пострадал».

Расследование властей по факту смерти Азимжана Аскарова проводилось той же пенитенциарной службой, которая осуществляла надзор над произвольным задержанием Аскарова на протяжении 10 лет. Расследование не было ни независимым, ни беспристрастным, как того требует международное право, и было прекращено в мае 2021 года.

Руководство исправительной колонии пришло к выводу, что Аскаров умер от осложнений COVID-19, и отрицало жестокое обращение с правозащитником в тюрьме.

«Аскаров был произвольно задержан, подвергнут пыткам и лишен правосудия более десяти лет, — отметила Гульноза Саид, координатор программы по Европе и Центральной Азии Комитета по защите журналистов. — Его смерть в тюрьме не должна остаться без объяснений».

Правозащитник умер 25 июля 2020 года в больнице ИК № 47 в возрасте 69 лет.

Несмотря на ряд обращений адвоката и его семьи, только 24 июля, после 10 дней болезни, его перевели в тюремную больницу для обследования и лечения. К сожалению, Аскаров умер от пневмонии, вызванной COVID-19, на следующий день после того, как ему было отказано в своевременной и адекватной медицинской помощи.

Еще за день до смерти Аскарова ГСИН настаивала на том, что сообщения об ухудшении здоровья защитника неверны и что у него «все хорошо».

В марте 2016 года Комитет ООН по правам человека постановил, что Азимжан Аскаров был произвольно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению. Комитет заявил, что Кыргызстан должен немедленно освободить Аскарова, отменить его приговор и предоставить ему адекватную компенсацию и реабилитацию.

«Международные партнеры Кыргызстана должны оказать давление на правительство Кыргызстана для обеспечения действительно независимого и эффективного расследования его смерти и исполнения решения Комитета ООН по правам человека по его делу», — отметила Брижит Дюфур, директор Международного партнерства по правам человека.

Власти Кыргызстана должны соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и незамедлительно провести эффективное, независимое и беспристрастное расследование смерти Азимжана Аскарова и выплатить компенсацию его семье за ​​нарушение его прав.

«Правозащитник Азимжан Аскаров заслуживает правосудия, а его близкие имеют право на восстановление доброго имени и получение адекватной компенсации за несправедливость», — подчеркнула Клэр Айверс, глава представительства Front Line Defenders в ЕС.