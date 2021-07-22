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Общество

Ждите. Минкультуры не комментирует выброшенный тундук с могилы Чингиза Айтматова

Минкультуры не комментирует высказывание Аскара Айтматова о выброшенном на землю тундуке с могилы Чингиза Айтматова.

Редакция 24.kg второй день пытается получить ответ ведомства, но в Минкультуры просят ждать. По данным пресс-службы, комментарий готов, однако его до сих пор не согласовали с руководством.

Ранее сын народного писателя сообщал, что тундук с могилы Чингиза Айтматова выброшен на землю рядом с комплексом.

«Вы также говорите, что тундук не выкинули, а сняли с могилы и повесили его в ротонде. Здесь уже вы откровенно лжете. Тундук с могилы был именно выброшен на землю рядом с комплексом. Под потолком в ротонде висит другой стилизованный тундук сомнительного художественного достоинства», — сказал Аскар Айтматов.

О том, что с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук сообщала телеведущая Ассоль Молдокматова 18 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201847/
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