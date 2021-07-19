Студенты из Таджикистана не жаловались чиновникам Кыргызстана на преследования

Министерство образования и науки Кыргызстана отреагировало на заявление министра образования и науки Таджикистана Махмадюсуфа Иномзоды о преследовании граждан соседней страны, обучающихся в вузах КР.



По данным ведомства, в 2020/2021 учебном году в высших учебных заведениях КР обучалось 1 тысяча 932 гражданина Таджикистана. В Минобразования КР и к руководству соответствующих вузов в период с апреля 2021-го по настоящее время каких-либо жалоб со стороны студентов — граждан Таджикистана о преследовании не поступало.

«Более того, руководство вузов Кыргызстана оказывало необходимую поддержку гражданам Таджикистана в период конфликта на кыргызско-таджикской границе», — подчеркнули в ведомстве.



«В связи с эпидемиологической ситуацией учебный процесс в большинстве вузов проводился в онлайн-режиме с применением дистанционных образовательных технологий. В настоящее время все студенты находятся на каникулах. Вопросы перевода учащихся рассматриваются в установленном законодательством КР порядке», — говорится в сообщении.

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Ранее Махмадюсуф Иномзода заявил, что студенты из Таджикистана, которые учатся в высших учебных заведениях Кыргызстана, получают угрозы, подвергаются преследованиям и начали переводиться в вузы на родину.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 28-30 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.