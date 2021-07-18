Рост цен, кризис, коррупция. Социологи о последствиях COVID-19 в странах ЕАЭС

Пандемия COVID-19 заставила политическое руководство стран ЕАЭС пересмотреть приоритеты развития, изменилось и гражданское общество. Как ситуация обстоит в странах союза, рассказала ученый секретарь Института социологии Федерального научного исследовательского социологического центра Российской академии наук Ирина Шушпанова. Социологи провели опрос среди жителей стран ЕАЭС.

Опрос проводился среди респондентов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

Отмечается, что самой большой проблемой для граждан исследуемых стран оказался рост цен на товары и услуги. Наиболее острой эту проблему видит Казахстан — 59 процентов опрошенных и Кыргызстан — 68 процентов респондентов.

Пандемия коронавируса занимает второе место среди аспектов, осложняющих жизнь граждан ЕАЭС. Значительной проблемой участники исследования также назвали высокий уровень коррупции, засилье бюрократии (в среднем около 40 процентов опрошенных) и ухудшение экологической обстановки.

Наименьшую тревогу вызывают распространение политического и религиозного экстремизма и утрата национальной культуры (не более 7 процентов).

Спокойной и благоприятной экономическую ситуацию в своих странах считает 13,1 процента граждан Казахстана, 9 процентов опрошенных из России, 4,9 процента из Кыргызстана и 1,9 процента — Армении.

Напряженным (кризисным) положение в своих странах респонденты видят практически одинаково — 70 процентов опрошенных. 21,7 процента респондентов из Армении считают ситуацию взрывоопасной. Меньше всех обеспокоены граждане Казахстана — 7,6 процента.

Результаты показали неоднородность мнений по вопросу о действиях властей в борьбе с коронавирусом. От 20 до 25 процентов опрошенных из Казахстана, Кыргызстана и Армении считают, что были приняты все необходимые меры. Большинство — примерно 50 процентов считает меры недостаточными. Результаты опроса граждан России сильно отличаются. Только 12 процентов респондентов положительно отозвались о принятых мерах. 30 процентов опрошенных находят меры избыточными.

Самыми распространенными проблемами оказались сокращение или потеря доходов, повышение цен на товары и услуги. Первое последствие COVID-19, согласно ответам респондентов, больше характерно для граждан Армении и Казахстана, второе — для Казахстана и Кыргызстана. Около 35 процентов всех опрошенных отметили трудности в дистанционной работе и учебе, проблемы с получением медицинской помощи и других услуг.

Вопросом обязательной вакцинации против COVID-2019 наиболее обеспокоены респонденты из Кыргызстана, наименее — опрошенные из Казахстана.

Сильную тревогу у всех опрошенных вызывает высокая инфляция, рост цен и сокращение заработной платы — 65-70 процентов опрошенных. Сильнее всех беспокойство испытывают респонденты Кыргызстана и Армении.

Проблемой, которая беспокоит опрошенных меньше всего, является невозможность отправиться в отпуск и качественно отдохнуть: 41,5 процента опрошенных из Армении высказались за отсутствие тревоги по этому вопросу, по 35 процентов — из Казахстана и России, 27,6 процента — граждан Кыргызстана.

Наибольшее количество респондентов высказалось за мнение о том, что пандемия ведет к мировому кризису, которым воспользуется крупный бизнес для скупки разорившихся компаний — 80-85 процентов.

Популярным является суждение о том, что фармацевтические компании проводят исследования с непредсказуемыми генетическими и социальными последствиями — от 56 процентов (ответы из Казахстана) до 74 процентов (респонденты из Кыргызстана).

Активно поддерживается и теория о возникновении пандемии как результата неконтролируемой миграции и туризма — около 70 процентов всех опрошенных.

Отрицаются мнения о том, что пандемия — миф, который навязывают обществу политики и крупный бизнес в своих интересах, и что COVID-19 специально создан мировым сообществом для уничтожения пожилого населения.

Данные озвучены в Бишкеке в рамках второго этапа международной программы «МедИАЦия».