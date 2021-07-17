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Общество

Швейников Кыргызстана обучили организации эффективного производства

В Бишкеке прошел тренинг для швейных предприятий страны «Организация эффективного производства в условиях кризиса». Об этом сообщили в ITC (Международном торговом центре).

По его данным, главным тренером семинара стала исполнительный директор ООО «Стилон» (Санкт-Петербург) Евгения Кривошеина. Эксперт отметила, что кыргызский рынок и швейная отрасль Кыргызстана ей хорошо знакомы.

«Первая когорта швейников, которых я обучала еще в начале 2000-х, сейчас уже успешно работает. Они действительно смогли поднять отрасль на качественно конкурентный уровень. Их знают в России и в других странах мира. Сейчас у меня будто дежавю.

Появились новые предприятия, новые цеха, которые так же, как и 28 лет назад, нуждаются в качественном инструктаже.

Моя задача заключалась в том, чтобы обучить директоров и технологов, принимавших участие в семинаре, правильной организации производства. Основной уклон делаем на эффективную организацию раскройного цеха, формирования моделей, точный расчет объемов продукции и другие детали организации работы. Эти знания крайне необходимы именно для технологов и директоров предприятий», — сказала она.

Евгения Кривошеина добавила, что в Кыргызстане наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров. Помимо этого, есть определенные трудности в части обучения эффективных технологов.

«Нужно активизировать работу в направлении подготовки специалистов. Жалуются, что нет хороших швейников. Но их не будет, пока не будет хороших инженеров. Понимание того, что такое хороший технолог, здесь сведено к тому, что технолог должен уметь качественно шить изделия. Но это всего лишь мастер потока и узловой специалист. А настоящих технологов, которые умеют рассчитать производство, организовать его, увеличить производительность и снизить издержки, в Кыргызстане пока не готовят», — добавила она.

В рамках тренинга представителей швейных компаний обучили анализу доступных резервов роста предприятия, расчету технико-экономических показателей потоков, методике эффективного распределения работы, современным программным продуктам для автоматизации организационно- управленческих задач для швейных предприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201409/
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