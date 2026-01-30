В МИД КР обсудили привлечение иностранной рабочей силы для текстильной отрасли

В Министерстве иностранных дел состоялась рабочая встреча с представителями текстильной отрасли. Мероприятие прошло во исполнение поручения президента Садыра Жапарова от 21 января и в рамках реформ по оптимизации миграционных процессов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения иностранной рабочей силы на отечественные предприятия. Представителям бизнеса разъяснили последние изменения в порядке оформления разрешительных документов для иностранцев, работающих на территории Кыргызстана.

После презентации нововведений состоялся обмен мнениями в формате «вопрос-ответ», в ходе которого участники получили разъяснения по практическим аспектам применения обновленных процедур.

Кроме того, участникам встречи рассказали о возможностях портала «Электронная виза», который используется для оформления единого разрешения и резидент-карты в рамках внедрения принципа «единого окна».