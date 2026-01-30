20:29
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть

В МИД КР обсудили привлечение иностранной рабочей силы для текстильной отрасли

В Министерстве иностранных дел состоялась рабочая встреча с представителями текстильной отрасли. Мероприятие прошло во исполнение поручения президента Садыра Жапарова от 21 января и в рамках реформ по оптимизации миграционных процессов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения иностранной рабочей силы на отечественные предприятия. Представителям бизнеса разъяснили последние изменения в порядке оформления разрешительных документов для иностранцев, работающих на территории Кыргызстана.

После презентации нововведений состоялся обмен мнениями в формате «вопрос-ответ», в ходе которого участники получили разъяснения по практическим аспектам применения обновленных процедур.

Кроме того, участникам встречи рассказали о возможностях портала «Электронная виза», который используется для оформления единого разрешения и резидент-карты в рамках внедрения принципа «единого окна».
Ссылка: https://24.kg/vlast/360033/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти стран
В 2026 году КР планирует купить здания в Англии и Японии для своих посольств
МИД два года ведет переговоры с Казахстаном по отмене режима пребывания «90/180»
Кыргызстан установил дипломатические отношения с 185 государствами мира
МИД призвал граждан КР в США соблюдать меры безопасности на фоне демонстраций
Кайрат Турсункулов назначен заместителем министра иностранных дел
МИД КР попросил поддержки у послов при избрании в Совет Безопасности ООН
МИД рекомендует гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Иран
Западные санкции: в 2026 году МИД продолжит консультации с партнерами
Кыргызстан увеличил количество государств, с которыми строит дипотношения
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы &laquo;Салык Кузот&raquo; Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
30 января, пятница
20:24
На премьеру фильма о Мелании Трамп в кинотеатре Лондона продан один билет На премьеру фильма о Мелании Трамп в кинотеатре Лондона...
20:17
В МИД КР обсудили привлечение иностранной рабочей силы для текстильной отрасли
20:03
После стремительного роста стоимость золота стала резко падать
19:47
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
19:46
В пилотных школах Кыргызстана создают демонстрационные участки и сады