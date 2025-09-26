Представителям швейной отрасли Кыргызстана рассказали о налогах и страховке

В рамках Международной выставки моды и текстиля представители Государственной налоговой службы встретились с предпринимателями швейной и текстильной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, напрямую влияющие на деятельность малых и средних предприятий отрасли:

1) Первичная документация и отчетность. Рассмотрены предложения по упрощению ведения первичных документов.

2) Налоговые режимы. Разъяснено, что субъекты швейного и текстильного производства могут применять специальный налоговый режим на основе единого налога. Согласно Налоговому кодексу КР, он уплачивается взамен налога на прибыль, НсП и НДС. Ставка составляет 0,25 процента. По состоянию на сентябрь 2025 года в системе зарегистрированы 4 тысячи 167 субъектов.

3) Социальные отчисления. Обсуждались варианты упрощения порядка уплаты страховых взносов для цехов с большим количеством временных работников.

Также отмечается, что индивидуальные предприниматели, занятые в швейном и текстильном производстве, обязаны ежемесячно предоставлять отчет по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования (форма STI-161) за своих работников. Для этого необходимо обратиться в территориальное управление ГНС с заявлением для получения тарифа «Индивидуальный предприниматель швейного производства».

Для швей, работающих на дому, продолжает действовать патентная система: базовая сумма налога составляет 700 сомов за 30 дней.