Кыргызстанские швейные компании выставили свою продукцию на экспозиции в Москве

В Москве открылась международная выставка по контрактному производству для легкой промышленности BEE-TOGETHER.Ru. Благодаря содействию посольства Кыргызстана в России организована национальная экспозиция с участием более 60 швейно-текстильных компаний, сообщает МИД КР.

Фото пресс-службы МИД КР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев отметил высокий экспортный потенциал текстильной отрасли республики и подчеркнул значение таких площадок для продвижения продукции на российский рынок.

Отмечается, что предприятия из КР установили ряд деловых контактов, некоторые заключили договоры на поставку продукции. Также была достигнута предварительная договоренность о развитии сотрудничества в сфере менторских и акселерационных программ для повышения конкурентоспособности кыргызстанских производителей.

Bee-Together — одна из ведущих в России и СНГ специализированных международных выставок в сфере легкой промышленности, соединяющей швейные фабрики с потенциальными заказчиками — брендами, ритейлерами, корпоративными клиентами.