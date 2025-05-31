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Общество

Кыргызстанские швейные компании выставили свою продукцию на экспозиции в Москве

В Москве открылась международная выставка по контрактному производству для легкой промышленности BEE-TOGETHER.Ru. Благодаря содействию посольства Кыргызстана в России организована национальная экспозиция с участием более 60 швейно-текстильных компаний, сообщает МИД КР.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев отметил высокий экспортный потенциал текстильной отрасли республики и подчеркнул значение таких площадок для продвижения продукции на российский рынок.

Отмечается, что предприятия из КР установили ряд деловых контактов, некоторые заключили договоры на поставку продукции. Также была достигнута предварительная договоренность о развитии сотрудничества в сфере менторских и акселерационных программ для повышения конкурентоспособности кыргызстанских производителей.

Bee-Together — одна из ведущих в России и СНГ специализированных международных выставок в сфере легкой промышленности, соединяющей швейные фабрики с потенциальными заказчиками — брендами, ритейлерами, корпоративными клиентами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331074/
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