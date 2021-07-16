В Бишкеке после ремонта открыли две улицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, полностью реконструирована улица Койбагарова от улицы Жукеева-Пудовкина до Каралаева протяженностью 1,22 километра. «Обновлены тротуары, ширина проезжей части после ремонта 9 метров. Прилегающая к жилым домам территория также заасфальтирована», — отметили в мэрии.

Открыт и отрезок улицы Фере от Тоголока Молдо до Элебесова протяженностью 1,2 километра. «После реконструкции ширина проезжей части составила 8 метров. 200 деревьев, которые расположены вдоль улицы, полностью сохранили. Также на обеих улицах установлена ирригационная система», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что дорожно-строительные работы завершены на 7 улицах, а на 29 улицах еще продолжаются. В ближайшее время на реконструкцию закроют еще 8 улиц.

Реконструкция проводится в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет гранта КНР.