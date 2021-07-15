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Общество

Избиение ребенка на Иссык-Куле. Показания заявителя и свидетелей разнятся

По факту избиения девятилетнего мальчика допрошены тренер и дети, участвовавшие на сборах в Иссык-Кульской области. Показания заявителя и свидетелей разнятся. Теперь будет проводиться очная ставка между ними. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, во время проведения дознания в рамках досудебного производства опрошена мать несовершеннолетнего — 37-летняя жительница столицы. По ее показаниям, 15 июня тренер по дзюдо привезла ее сына и других детей в село Булан-Соготту, где в частном секторе проводили тренировки. Она заявляет, что в период с 15 по 22 июня вместе тренировавшиеся 11 детей избили ее сына.

По результатам заключения судебно-медицинской экспертизы нанесен легкий вред здоровью потерпевшего.

Тренером оказалась жительница Бишкека А.А. 1990 года рождения. Кроме этого, установлены личности пятерых несовершеннолетних, которые, по показанию матери потерпевшего, принимали участие в избиении ее сына. Все они проживают в столице.

Тренер по дзюдо рассказала, что 15 июня проводились запланированные тренировочные сборы в договоренном частном секторе села Булан-Соготту, куда она привезла детей из Бишкека. 21 июня, заметив на лице девятилетнего мальчика синяки, она спросила об этом. Ребенок ответил, что он упал и никто его не бил. После завершения тренировочных сборов она привезла детей в столицу и передала девятилетнего мальчика его непосредственному тренеру.

«На сборах были дети разных национальностей. Разделения детей на национальности не было, все они занимались как единая команда», — цитируют слова тренера в милиции.

Отмечается, что в присутствии своих родителей также дали показания дети, подозреваемые в избиении девятилетнего мальчика. По словам несовершеннолетних, старшему из которых 11 лет, а младшему пять лет, они постоянно находились под присмотром своего тренера, никого не избивали и не притесняли по национальным признакам.

«В целях всестороннего и объективного рассмотрения досудебного производства по данному факту теперь будет проводиться очная ставка между заявителем и свидетелями», — заключили в УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201195/
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