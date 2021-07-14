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Общество

Дело Эндрю Качинса. В съемной квартире экс-президента АУЦА нашли гашиш

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Махабат Бекишовой продолжается заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего президента АУЦА Эндрю Качинса.

Во время слушания гособвинитель Канатбек Айтбаев сообщил, что в квартире, где проживает Эндрю Качинс, найдены наркотические вещества, в частности гашиш.

«Это было в моей квартире. Я гулял по магистрали. Увидел серебряный, металлический... и привез, потом поставил в кабинете и забыл об этом. Я знаю, что такое гашиш. Я не курю гашиш, марихуану. Сорок лет тому назад — да, когда был студентом. Но сейчас мне 62 года, я не курю. Я должен был бросить это», — сказал Эндрю Качинс.

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Экс-президента АУЦА Эндрю Качинса обвиняют по статьям «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР, а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.

В марте на имя Эндрю Качинса пришла посылка с пакетом, где была надпись «Документы». «Получены результаты исследования представленных образцов веществ в виде таблеток белого и желтого цветов, капсул синего и красно-белого цветов. Согласно выводу экспертизы, таблетки, представленные на исследование, содержат в своем составе психотропное вещество», — сообщали в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201146/
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