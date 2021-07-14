Дело Эндрю Качинса. В съемной квартире экс-президента АУЦА нашли гашиш

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Махабат Бекишовой продолжается заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего президента АУЦА Эндрю Качинса.

Во время слушания гособвинитель Канатбек Айтбаев сообщил, что в квартире, где проживает Эндрю Качинс, найдены наркотические вещества, в частности гашиш.

«Это было в моей квартире. Я гулял по магистрали. Увидел серебряный, металлический... и привез, потом поставил в кабинете и забыл об этом. Я знаю, что такое гашиш. Я не курю гашиш, марихуану. Сорок лет тому назад — да, когда был студентом. Но сейчас мне 62 года, я не курю. Я должен был бросить это», — сказал Эндрю Качинс.