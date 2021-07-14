Дело Эндрю Качинса. Отправитель посылки не указал наличие лекарств в ней

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Махабат Бекишовой продолжается заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего президента АУЦА Эндрю Качинса.
Менеджер компании FedEx, предоставляющей почтовые, курьерские и другие услуги логистики, Карина Казаченко рассказала в суде, что отправитель не указал в сопроводительных документах наличие лекарств в посылке.
«Когда поступают все таможенные грузы на территорию КР, в частности в FedEx, у нас готовится уведомление. Когда поступил груз на имя Эндрю Качинса, ко мне подошел брокер и сказал, что прибыл груз и он находится в таможенном пункте. Его необходимо растаможить. Я позвонила Эндрю Качинсу и оповестила об этом. Меня спросили, почему груз задержан? Сказала: у вас груз в посылке указан как документы, а по факту лекарства», — сказала она.
Далее, по словам менеджера, она уведомила обвиняемого забрать уведомление в FedEx и пройти в Таможенную службу для объяснений, для чего он заказал указанный груз.
Экс-президента АУЦА Эндрю Качинса обвиняют по статьям «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР, а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.