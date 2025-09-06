20:37
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть

Премьером Таиланда стал политик, выступающий за декриминализацию марихуаны

Премьер-министром Таиланда стал Анутхин Чанвиракун. Он миллиардер с приличным послужным списком службы в госаппарате, больше известный как «король каннабиса» за свою поддержку декриминализации марихуаны.

Reuters
Фото Reuters. «Король каннабиса» Анутхин Чанвиракун стал новым премьер-министром Таиланда

Итоги внеочередного парламентского голосования, объявленного в связи с отставкой его предшественницы, подводят черту под правлением политического клана семьи Чинават, сообщает FT.

Ранее Анутхин Чанвиракун занимал пост министра здравоохранения, а сейчас является одним из самых богатых политиков Таиланда.

По данным СМИ, его задекларированные активы составляют более 4,4 миллиарда батов ($137,3 миллиона).

Эксперты отмечают, что выборы премьер-министра доказали: за годы правительственного кризиса власти у тайских парламентариев уже выработался иммунитет к внеочередным голосованиям. Вся процедура — от выдвижения кандидатов от партий до назначения нового премьера — заняла менее пяти часов, а само голосование — час с небольшим.

Во многом победу Анутхину Чанвиракуну обеспечила сделка с главной оппозиционной силой — «Народной партией», заключенная незадолго до голосования.

За последнюю четверть века в Таиланде от власти были отстранены шесть избранных премьер-министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342489/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Перемирие. В Малайзии начались переговоры между Таиландом и Камбоджей
Конфликт Таиланда и Камбоджи. Бангкок и Пномпень согласились начать переговоры
Конфликт Таиланда и Камбоджи: перемирия не получилось, стрельба продолжается
Конфликт Таиланда и Камбоджи: Бангкок и Пномпень готовы заключить перемирие
Конфликт Таиланда и Камбоджи: стороны объявили о временном прекращении огня
Конфликт Таиланда и Камбоджи: Бангкок ввел военное положение в провинциях
Очередной конфликт в мире: между Таиландом и Камбоджей новое противостояние
Конфликт Таиланда и Камбоджи: МИД призывает кыргызстанцев к осторожности
Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и Камбоджей
Популярные новости
Плохой пиар мэра Бишкека Плохой пиар мэра Бишкека
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Дастан Бекешев озвучил предложения к&nbsp;законопроекту о&nbsp;реновации Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
20:28
Роза Зергерли после концерта в Бишкеке создает фонд для женщин с инвалидностью Роза Зергерли после концерта в Бишкеке создает фонд для...
20:28
Премьером Таиланда стал политик, выступающий за декриминализацию марихуаны
19:48
Борт Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона