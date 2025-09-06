Премьером Таиланда стал политик, выступающий за декриминализацию марихуаны

Премьер-министром Таиланда стал Анутхин Чанвиракун. Он миллиардер с приличным послужным списком службы в госаппарате, больше известный как «король каннабиса» за свою поддержку декриминализации марихуаны.

Фото Reuters. «Король каннабиса» Анутхин Чанвиракун стал новым премьер-министром Таиланда

Итоги внеочередного парламентского голосования, объявленного в связи с отставкой его предшественницы, подводят черту под правлением политического клана семьи Чинават, сообщает FT.

Ранее Анутхин Чанвиракун занимал пост министра здравоохранения, а сейчас является одним из самых богатых политиков Таиланда.

По данным СМИ, его задекларированные активы составляют более 4,4 миллиарда батов ($137,3 миллиона).

Эксперты отмечают, что выборы премьер-министра доказали: за годы правительственного кризиса власти у тайских парламентариев уже выработался иммунитет к внеочередным голосованиям. Вся процедура — от выдвижения кандидатов от партий до назначения нового премьера — заняла менее пяти часов, а само голосование — час с небольшим.

Во многом победу Анутхину Чанвиракуну обеспечила сделка с главной оппозиционной силой — «Народной партией», заключенная незадолго до голосования.

За последнюю четверть века в Таиланде от власти были отстранены шесть избранных премьер-министров.