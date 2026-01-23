13:01
Происшествия

Более двух килограммов марихуаны изъяли в Бишкеке

В Свердловском районе Бишкека выявили факт незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в городском УВД.

Ранее оперативные службы получили информацию, что в районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Калинина некий гражданин занимается сбором, хранением и распространением наркотиков.

По материалам проверки Следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 283 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта»).

В ходе оперативных мероприятий на пересечении улиц Калинина и Озерной сотрудники милиции остановили автомобиль KIA Picanto. Водитель А.А. добровольно выдал пакет с веществом растительного происхождения характерного запаха. Общий вес изъятого составил 2 килограмма 14 граммов.

По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной).

Подозреваемый задержан помещен в ИВС ГУВД Бишкека. Следственные действия продолжаются.
