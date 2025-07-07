Бывший помощник прокурора задержан по подозрению в торговле марихуаной

В Бишкеке сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР выявили интернет-магазин, продававший марихуану через Telegram. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Отмечается, что в качестве подозреваемого задержан экс-помощник прокурора одного из столичных районов М.У.Н., 1986 года рождения. При нем обнаружили наркотики, удостоверение помощника прокурора, банковские карты и телефоны.

По данным МВД, наркоторговля велась на территории столицы и Чуйской области. Во время обыска в его доме изъяли крупные партии марихуаны, настойки с каннабисом и оборудование для выращивания растений.

Установили, что финансирование проходило через электронные платежные системы, оформленные на подставных лиц. МВД продолжает работу по установлению соучастников.