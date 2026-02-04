12:34
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Бизнес

Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?

Сегодня родители старшеклассников сталкиваются, пожалуй, с самым сложным вопросом за последние десятилетия: как помочь ребенку выбрать будущее, когда сам мир стал нестабильным и непредсказуемым?

Еще совсем недавно все казалось понятным. Были «надежные» профессии, понятные карьерные траектории, устойчивые рынки труда. Сегодня этого больше нет. Профессии исчезают быстрее, чем появляются, технологии меняют правила игры, а даже взрослые бывают не уверены в завтрашнем дне. В такой ситуации требование быстро выбрать профессию часто вызывает у подростка тревогу и чувство сильного давления.

Главная ошибка - это выбирать профессию по названию

Одна из самых распространенных ошибок — попытка выбрать не будущее, а название профессии. Менеджер, финансист, бизнесмен — сами по себе эти специальности больше не гарантируют стабильности. Узкая специализация, которая раньше считалась преимуществом, сегодня может стать уязвимостью. Гораздо важнее не то, кем именно станет ребенок, а сможет ли он адаптироваться, понимать происходящее вокруг и принимать осознанные решения. И в этой ситуации родителям важно понимать, какие навыки действительно важны сегодня и будут защищать вашего ребенка завтра.

Современный рынок требует от человека не заученных ответов, а умений:
• анализировать сложные ситуации;
• понимать людей и социальные процессы;
• работать с информацией и данными;
• задавать правильные вопросы;
• видеть связи между экономикой, политикой, культурой и технологиями;
• сохранять критическое мышление в потоке новостей и мнений.

Именно эти навыки позволяют не теряться в условиях хаоса и менять траекторию, если это необходимо.

И поэтому социология становится ключевой дисциплиной нашего времени.

Читайте по теме
Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект

Социология — это инструмент понимания себя прежде всего, своих возможностей и желаний, это инструмент понимания мира, который помогает объяснять настоящее и понимать будущее. Социолог учится видеть структуру за хаосом и понимать, что за каждым событием стоят социальные процессы, а не случайность.

из архива
Фото из архива. Социология становится ключевой дисциплиной нашего времени

Чем мы можем помочь родителям?

Родителям необходимо учитывать не только текущие успехи в учебе, но и то, насколько устойчивым и адаптированным ребенок будет в долгосрочной перспективе. Социологическое образование не привязывает к одной профессии, а дает гибкость, умение переучиваться и осмысленно выбирать новые пути. Это особенно важно в мире, где стабильность перестала быть нормой.

Мы предлагаем родителям задать себе другой вопрос:
не «Кем мой ребенок будет?»,
а: «Сможет ли он понять мир, в котором живет, и найти в нем свое место?»

Самым надежным ориентиром становится не название профессии, а набор знаний и умений, новое мышление, гибкость и способность осмысленно выбирать и переосмысливать свой путь.

На факультете социологии АУЦА мы исходим из того, что каждый ребенок уникален и талантлив по-своему. Наша задача — помочь раскрыть этот потенциал, сформировать интерес к жизни и дать инструменты, с которыми выпускник сможет уверенно уйти в ту сферу, которая будет его призванием.

Наши выпускники строят карьеру в самых разных отраслях. Назовем основные направления их деятельности:

  • Аналитика и IT: исследования (социальные, рыночные, образовательные), аналитика данных, UX-исследования и работа в продуктовых командах.
  • Бизнес и консалтинг: маркетинг, HR, стратегическое планирование, корпоративная аналитика, оценка и развитие проектов.
  • Финансы и логистика: банковский сектор, страхование, авиация и транспортно-логистические компании.
  • Государственный и социальный сектор: муниципальное управление, международные и неправительственные организации, социальная политика и развитие сообществ.
  • Медиа и образование: коммуникации, академические проекты и сфера образования.

День открытых дверей

14 февраля АУЦА проводит день открытых дверей. Факультет социологии приглашает всех желающих узнать больше о современном социологическом образовании и сделать осознанный выбор профессии.

Презентации факультета состоятся в 13.40 в аудитории 434 (4-й этаж) и в 15.00 в аудитории 410 (4-й этаж). Адрес: город Бишкек, улица Аалы Токомбаева, 7/6.

Будем рады ответить на ваши вопросы и подробнее рассказать о востребованности наших выпускников. Мы поможем вам разобраться в особенностях обучения и определиться с выбором будущего пути.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/360234/
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
Инструкция по выживанию в реальности. Почему социология важна именно сегодня
В Бишкеке открылся учебно-конструкторский центр для изобретателей
В колледж АУЦА тоже поступило сообщение о бомбе. Территорию оцепили
АУЦА подарил сельской школе компьютеры
АУЦА, Бард Колледж и USAID запускают проект Makerspace Learning Center
Вниманию строительных компаний. АУЦА объявляет конкурс на постройку здания
СМИ выставили меня наркобароном. Экс-президент АУЦА о своем уголовном деле
Бывший президент АУЦА считает, что за его депортацией из Кыргызстана стоит ФСБ
Кыргызстан выдаст визы студентам из Афганистана. По просьбе Академии ОБСЕ
Популярные новости
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
Бизнес
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
4 февраля, среда
12:17
Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения форума Б5+1 для Кыргызстана Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения фору...
12:16
В Кыргызстане проанализируют ход административно-территориальной реформы
12:10
Ежегодно выявляется 6 тысяч случаев. Депутат рассказала о проблемах онкобольных
12:10
Данияр Амангельдиев призвал международный бизнес к расширению сотрудничества
12:04
ВОЗ: До 40 процентов случаев рака можно предотвратить