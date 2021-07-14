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Общество

В Бишкеке обновляют дорожную разметку и обустраивают парковки для ЛОВЗ

В Бишкеке обновляют дорожную разметку и обустраивают парковки для ЛОВЗ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса накануне обновили два пешеходных перехода термопластиком в микрорайоне «Аламедин-1», напротив домов № 4 и 4/4. Начата демаркировка сплошной линии на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова, а также улиц Абдрахманова и Горького (северная сторона). На очереди — пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова.

«Термопластик нанесен на сплошные линии на пересечении улиц Ибраимова с Фрунзе и проспектом Чуй. Также его обновят на пересечении улиц Ибраимова и Киевской, Чуй и Шопокова, Ибраимова и Чуй. Покрасят сплошные линии на улицах Каралаева, Кулатова, Элебаева, Куттубаева и Сухэ Батора», — отметили в мэрии.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано четыре парковочных места — на площади Ала-Тоо, около Первомайского акимиата, МИДа и напротив дома № 138 на улице Боконбаева.

Размер каждой парковочной зоны — 70 погонных метров. Нанесены соответствующие разметки и установлены дорожные знаки.

В мэрии напомнили, что обновление дорожной разметки осуществляется согласно плану производства. «Нанесение нового пешеходного перехода, сплошной линии выполняется со стороны предприятия только по предписанию ОДН УПСМ при ГУВД Бишкека», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201048/
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