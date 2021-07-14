COVID-19. Саудовская Аравия предоставила помощь Кыргызстану на $500 тысяч

В целях противодействия коронавирусной инфекции в Кыргызстане Саудовская Аравия предоставила гуманитарную помощь на сумму $500 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, помощь предоставлена в виде средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова отметила, что укрепление сотрудничества с Саудовской Аравией является одним из важных направлений внешней политики страны. По ее словам, в настоящее время сотрудничество между двумя странами развивается в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

«В данное время в Кыргызстане проводится широкомасштабная кампания по вакцинации населения. Партнеры по развитию оказывают содействие в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции», — сказала она и поблагодарила правительство королевства за предоставленную помощь.