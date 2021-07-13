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Общество
Сюжет: COVID-19

Список стран, граждане которых могут приезжать в КР наземным путем, расширят

Список стран, граждане которых могут приезжать в Кыргызстан наземным путем, расширят. Об этом 24.kg сообщили в департаменте туризма при Министерстве экономики и финансов.

В ведомстве напомнили, что сегодня воздушным путем могут прибывать абсолютно все иностранные граждане или туристы. Ограничений для них нет. Наземным же путем, согласно распоряжению правительства КР от 17 марта 2020 года, могут заезжать граждане только 33 стран.

Список планируют увеличить до 71 страны. На днях документ должен быть подписан Министерством здравоохранения и социального развития.

В департаменте прогноз по развитию туристического сектора в целом на 2021 год оптимистичный. Надеются восстановить его до 50 процентов после начавшейся пандемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200958/
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