Новая вакцина против COVID-19 на основе табака разработана в Азербайджане

Азербайджанский ученый Тарлан Мамедов при поддержке исследователей из Турции разработал новую вакцину против коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список препаратов, которые проходят испытания, вакцину на основе белка, полученного из табачных листьев. Автор разработки утверждает, что от одной дозы готового препарата в организме человека будет формироваться устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Препарат разрабатывался совместно с турецким университетом «Акдениз». В его основе лежит табак Nicotiana Benthamiana. Он выращивается в специальных лабораториях и используется только в медицинских целях. По словам Тарлана Мамедова, препарат уже прошел испытания на животных. Также документы с информацией о первой фазе испытаний направлены в научный комитет по вакцинации Турции.