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Общество
Сюжет: COVID-19

Акция массовой вакцинации в Бишкеке привлекла Омурбека Текебаева: пошел, сделал

Сегодня в Кыргызстан наконец-то доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm. Министерство здравоохранения и социального развития сразу же объявило о начале вакцинации и организовало первый пункт в центре Бишкека.

Экс-депутат парламента Омурбек Текебаев пришел и сделал прививку от COVID-19 у памятника Курманджан датке, где развернули пункт вакцинации. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, он воспользовался возможностью и пришел, чтобы получить первый компонент вакцины Sinopharm. «Я и моя супруга Айгуль получили прививку, чтобы таким образом пропагандировать необходимость вакцинации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 1 миллион 100 тысяч доз закуплено за счет средств республиканского бюджета, 150 тысяч — предоставлено китайской стороной на безвозмездной основе.

Мэрия Бишкека развернула палатки на центральной площади, чтобы все желающие могли прийти и сделать прививку. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200702/
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