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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Новый штамм эпсилон научился обходить защиту вакцин Pfizer и Moderna

В Вашингтонском университете и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско провели исследование нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название эпсилон. Об этом сообщает журнал Science.

Выяснилось, что эффективность имеющихся вакцин снижается до 50-70 процентов. Благодаря мутациям вирус нейтрализует антитела, которые вырабатываются после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna.

Вакцины также могут быть менее эффективны против нового калифорнийского штамма коронавируса, заявляют исследователи. Речь идет о так называемом эпсилон-варианте. Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.

Новая мутация коронавируса эпсилон вызывает изменения в самых важных участках белка, который вирус использует для связывания с ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. В результате таких изменений коронавирус научился нейтрализовывать антитела, которые вырабатываются в организме после вакцинации указанными препаратами.

Около 97 процентов из 49 тысяч 221 случая заражения этим вариантом штамма были зарегистрированы в США, причем более половины — в Калифорнии. Однако доминирующим в мире является индийский штамм дельта.

Израильские медики заявили, что штамм коронавируса дельта «взломал защиту» вакцины Pfizer. После проведенного исследования выяснилось, что эффективность препарата снизилась до 64 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200477/
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