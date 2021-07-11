Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

13-16 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

12-16 июля . Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

17 июня — 16 июля. Выставка Сабиджана Бабаджанова

На персональной выставке Сабиджан Камалович представит небольшую часть живописных полотен, выполненных в техниках масляной и акварельной живописи, а также графические работы. Широкому кругу зрителей представится возможность увидеть его лучшие работы, созданные в разные периоды творческой жизни. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17 июня — 16 июля. «Летняя выставка»

Экспозиция на свободную тему, в которой приняли участие такие известные художники, как Алексей Каменский, Таалай Усубалиев, Жылкычы Жакыпов, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Алапай Абдыкасымов, Сапар Торобеков, Нарынкул Турпанов, Каныбек Давлетов, Гульнара Мусабай, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Абдысадыр Турусбеков, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Саркын Сооронбаев, Иван Бульба, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев и другие.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

22 июня — 30 августа. В ыставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1-16 июля. Выставка «Цвети, мой Кыргызстан!»

В экспозиции представлены более семидесяти работ в различных жанрах и техниках: пейзажи, натюрморты, композиции, коллажи, портреты, герои литературных произведений и копии художественных произведений кыргызских художников.

Выставочный зал Союза художников КР, «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

14 июля. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

15 июля. Кинопремьеры

«Космический джем: Новое поколение» (мультфильм, фэнтези). Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.





«Панда против пришельцев. План спасения Земли» (мультфильм). Что делать, если противный сиреневый пришелец хочет уничтожить твою планету, а на тебя возлагают надежды по ее спасению? Как всем объяснить, что ты всего лишь супергерой из популярного телешоу? Ответ один — никак! Придется собрать волю в пушистый кулак, отбросить все панда-страхи, завести единомышленника в клане врага и разработать план по спасению планеты.

«Любовь по ту сторону» (мелодрама). Безработный актер попадает в аварию, и его душа разлучается с телом. На том свете ангел в облике красотки в деловом костюме говорит ему, что в рай его не пустят, пока тот не полюбит. Но каково это — выбирать возлюбленную среди... других призраков Нью-Йорка?

15-16 июля. Всемирный фестиваль моды кочевников

Приглашены дизайнеры, известные личности, блогеры, общественные деятели Казахстана, Индии, Монголии, Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Азербайджана, Башкортостана, Франции, Италии, Кореи, России, Кипра, Дагестана, Турции.

Культурный центр «Рух-Ордо» (город Чолпон-Ата), 10.00-18.00.