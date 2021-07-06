17:22
USD 84.79
EUR 100.65
RUB 1.16
Общество

Он доверял властям Кыргызстана. Руководство «Сапата» о похищении Орхана Инанды

Орхан Инанды доверял Кыргызстану, особенно властям и правоохранительным органам. Чувствовал себя полноправным гражданином. Об этом в интервью «Азаттыку» сказал генеральный директор международного образовательного учреждения «Сапат» Нурлан Кудайбердиев.

По его словам, прямых угроз и предупреждений не поступало. Но, возможно, правоохранительные органы напрямую рекомендовали, чтобы он улучшил свою охрану, что может возникнуть угроза.

«Правоохранительные органы с первого дня говорили, что ведут работу, президент давал поручения, заявляли, что все находится под контролем... У нас была надежда. Но после появления вчерашних новостей из Турции мы разочаровались. Но надежда не гаснет, мы увидели, что он найден, жив. Как бы ни было, мы надеемся на лучшее», — сказал Нурлан Кудайбердиев.

Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, и Нурлан Кудайбердиев выразил надежду, что представители властей Кыргызстана на правовой основе, на основании соглашений проведут какую-то работу.

Он также подчеркнул, что у Орхана Инанды в Турции есть много братьев и сестер. Среди них есть юристы, которые смогут помочь ему с защитой.

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200039/
просмотров: 1937
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды
Как барашка можно передать? Похищение Орхана Инанды прокомментировал депутат
Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу «Сапата»
Власти ответят за похищение Орхана Инанды. Депутат требует вернуть кыргызстанца
Похищение Орхана Инанды. Посол Турции прибыл в МИД Кыргызстана
Это позор для всего Кыргызстана. Наталья Никитенко о похищении Орхана Инанды
Омурбек Текебаев: Власти Кыргызстана должны дать оценку похищению Орхана Инанды
Похищение Орхана Инанды. МИД Кыргызстана вручит послу Турции ноту
Похищение Орхана Инанды. Возле здания Жогорку Кенеша митингуют его сторонники
Орхан Инанды доставлен в Турцию
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Бизнес
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
6 июля, вторник
17:22
Нурсултан Назарбаев считает, что в Кыргызстане ничего за 30 лет не сделано Нурсултан Назарбаев считает, что в Кыргызстане ничего з...
17:17
Активистов беспокоит, что население не знает о выборах 11 июля
17:05
Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды
17:01
Это санитарная обрезка. В ЦУМе прокомментировали спиливание деревьев
16:49
Адвокат: В Чуйской области мужчина регулярно насиловал 13-летнюю племянницу