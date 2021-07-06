Он доверял властям Кыргызстана. Руководство «Сапата» о похищении Орхана Инанды

Орхан Инанды доверял Кыргызстану, особенно властям и правоохранительным органам. Чувствовал себя полноправным гражданином. Об этом в интервью «Азаттыку» сказал генеральный директор международного образовательного учреждения «Сапат» Нурлан Кудайбердиев.

По его словам, прямых угроз и предупреждений не поступало. Но, возможно, правоохранительные органы напрямую рекомендовали, чтобы он улучшил свою охрану, что может возникнуть угроза.

«Правоохранительные органы с первого дня говорили, что ведут работу, президент давал поручения, заявляли, что все находится под контролем... У нас была надежда. Но после появления вчерашних новостей из Турции мы разочаровались. Но надежда не гаснет, мы увидели, что он найден, жив. Как бы ни было, мы надеемся на лучшее», — сказал Нурлан Кудайбердиев.

Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, и Нурлан Кудайбердиев выразил надежду, что представители властей Кыргызстана на правовой основе, на основании соглашений проведут какую-то работу.

Он также подчеркнул, что у Орхана Инанды в Турции есть много братьев и сестер. Среди них есть юристы, которые смогут помочь ему с защитой.

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.