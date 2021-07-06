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Общество

Для абитуриентов из Кыргызстана выделили 20 мест на обучение в вузе Уссурийска

Для 20 абитуриентов из Кыргызстана выделили бюджетные места в Приморской государственной сельскохозяйственной академии (город Уссурийск). Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, поступить в академию на очную форму обучения можно и тем кыргызстанцам, которые живут на территории России (если в миграционной карте указана цель въезда «Учеба»).

В структуре набора следующие направления:

  • агроинженерия;
  • агрономия;
  • агрохимия и агропочвоведение;
  • ветеринарно-санитарная экспертиза;
  • зоотехния;
  • лесное дело;
  • технология производства и переработки сельхозпродукции.

Абитуриенты, получившие документ об образовании в иностранной организации, могут поступить в академию по результатам внутренних вступительных испытаний. Документы подаются дистанционно, в электронном виде, через раздел «Абитуриенту».

Вступительные испытания состоятся до 29 июля 2021 года. Зачисление — до 17 августа.

Иногородних студентов обеспечат общежитием (стоимость койко-места — от 800 рублей в месяц), первокурсникам выплачивается ежемесячная стипендия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199961/
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