Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы или кризис частников?

С начала 2026 года в Кыргызстане началась масштабная реформа системы подготовки водителей, которая фактически переводит обучение в автошколах под жесткий государственный контроль. Изменения затрагивают одну из самых массовых сфер образовательных услуг. Но вместо плавного перехода рынок столкнулся с неопределенностью, приостановкой работы и фактическим закрытием десятков автошкол.

Как работала система до реформы

В стране в 2025 году работало около 340 автошкол, из них 74 — государственные, 266 — частные. До начала преобразований стоимость обучения в них варьировалась от 15 до 20 тысяч сомов. Практические занятия оплачивали отдельно — от 600 до 900 сомов за урок. Срок обучения составлял 2,5 месяца, что позволяло достаточно быстро получить водительское удостоверение.

Формально рынок был конкурентным, но государство начало постоянно указывать на системные проблемы: низкое качество подготовки, коррупционные схемы, продажу водительских удостоверений и формальный подход к экзаменам.

Что изменилось с конца прошлого года

В преддверии реформы власти ввели мораторий на выдачу новых лицензий автошколам, а с начала 2026 года начались более жесткие меры: закрыт доступ к государственной базе записи курсантов и приостановлен набор новых. В итоге около полусотни автошкол закрыли.

В одной из них 24.kg рассказали, что курсанты завершают обучение и смогут сдать экзамены, но дальнейшая работа школы поставлена на паузу.

По словам представителей других автошкол, решения принимали без предварительных уведомлений. Информацию доводили «по факту», что создало недопонимание и усилило напряженность в отрасли.

«Мы постоянно в подвешенном состоянии. Этот курс вождения проводим последний раз, новых курсантов не принимаем», — отметил директор одной из бишкекских автошкол.

В кулуарах рынка обсуждается версия о том, что ряду автошкол неофициально рекомендовали не набирать курсантов в новом году. Из-за тех, кто проигнорировал предупреждение, все остальные попали под полное отключение от базы.

Позиция государства - «очистка системы»

Власти настаивают: цель реформы — не ликвидация частного сектора как такового, а повышение качества подготовки водителей и борьба с коррупцией.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев делает акцент на то, что обучение будет только в автошколах, находящихся под государственным контролем: «Реформа проводится не для того, чтобы кого-то отсеять. Она направлена на очистку системы. Эти меры не понравятся тем, кто превратил в бизнес продажу водительских удостоверений».

Рост количества дорожно-транспортных происшествий в 2025 году (свыше 10 тысяч ДТП) по сравнению с 2024-м (7 тысяч 423) не является случайностью.

Это прямое следствие системы, на проблемы которой годами закрывали глаза.

«Ранее водительские права можно было купить в частных автошколах, что привело к тысячам ДТП. Отсутствие культуры вождения и безответственное отношение к обучению сделали свое дело — на дорогах творится беспредел. Люди гибнут и становятся инвалидами, за каждой аварией стоят сломанные судьбы», — сказал Каныбек Туманбаев в одном из интервью.

Новые условия обучения: дольше, но «дешевле»?

Кстати, с середины февраля этого года планируется прием заявок от автошкол по новым стандартам обучения, которые предполагают более длительный и системный процесс подготовки.

Читайте по теме Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней

Согласно информации руководителя информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова, официальная стоимость обучения составит 19 тысяч сомов, однако срок увеличится до 10 месяцев. При этом топливо, практические занятия и «прочие расходы» курсанты будут оплачивать отдельно.

Власти считают такую модель более доступной, сравнивая ее с прежними частными автошколами, где, по их данным, полная стоимость обучения доходила до 35-36 тысяч сомов. Их представители с этим не согласны, указывая, что ранее значительная часть затрат была гибкой и зависела от объемов практических занятий.

Международный опыт. Сколько учат водителей в других странах

Сравнение сроков и подходов к обучению вождению в разных странах показывает, что универсального стандарта нет.

Россия

В 2025-2026 годах обучение на категорию B в России в среднем занимает от 3 до 4,5 месяца (11-12 недель). Полный курс включает около 190 часов, из которых значительная часть отводится теории, занятиям на автодроме и в городских условиях, внутренним экзаменам перед допуском к государственным испытаниям.

США

В Соединенных Штатах Америки сроки обучения короче — от нескольких недель до одного—двух месяцев. Многое зависит от штата и возраста ученика. Подростки часто проходят обучение в рамках школьных программ, взрослые же выбирают ускоренные курсы. Процесс получения прав включает обязательную сдачу теоретического экзамена и практического вождения.

Япония

Японская система считается одной из самых продолжительных и строгих. Обучение в автошколах занимает в среднем около шести месяцев. Программа предполагает углубленную теоретическую подготовку и не менее 31 часа практики — как на закрытом полигоне, так и в условиях городского движения. Акцент делается на дисциплину, безопасность и культуру поведения на дороге.

Европа

В большинстве европейских стран обучение длится от двух до пяти месяцев. Как правило, фиксированных сроков нет — оно продолжается до тех пор, пока ученик не будет признан готовым к экзамену. В Германии, например, ожидание практического экзамена может растянуть весь процесс до четырех месяцев и более, даже при интенсивных занятиях.

Автошколы и будущие водители в ожидании новых правил

Реформа автошкол в Кыргызстане — попытка радикально изменить одну из проблемных сфер. Однако жесткость и закрытость переходного периода вызвали серьезное недовольство бизнеса. Успех преобразований во многом будет зависеть от того, смогут ли власти обеспечить прозрачные правила, своевременное информирование и реальный баланс между государственным контролем и рынком.

Несмотря на заявленные реформы и отсыл к международному опыту, система подготовки водителей в КР пока остается в переходном и во многом неопределенном состоянии.

Открытым остается и вопрос, переходят ли частные автошколы под полное государственное управление или им предложат другой формат работы. Не менее важно и то, будет ли готова к февралю программа 10-месячного обучения, о которой заявляют власти, и смогут ли ее реализовать без сбоев на практике.

Пока же система на паузе — и для автошкол, и для тысяч потенциальных водителей.