Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы или кризис частников?

С начала 2026 года в Кыргызстане началась масштабная реформа системы подготовки водителей, которая фактически переводит обучение в автошколах под жесткий государственный контроль. Изменения затрагивают одну из самых массовых сфер образовательных услуг. Но вместо плавного перехода рынок столкнулся с неопределенностью, приостановкой работы и фактическим закрытием десятков автошкол.
Как работала система до реформы
В стране в 2025 году работало около 340 автошкол, из них 74 — государственные, 266 — частные. До начала преобразований стоимость обучения в них варьировалась от 15 до 20 тысяч сомов. Практические занятия оплачивали отдельно — от 600 до 900 сомов за урок. Срок обучения составлял 2,5 месяца, что позволяло достаточно быстро получить водительское удостоверение.
Формально рынок был конкурентным, но государство начало постоянно указывать на системные проблемы: низкое качество подготовки, коррупционные схемы, продажу водительских удостоверений и формальный подход к экзаменам.
Что изменилось с конца прошлого года
В преддверии реформы власти ввели мораторий на выдачу новых лицензий автошколам, а с начала 2026 года начались более жесткие меры: закрыт доступ к государственной базе записи курсантов и приостановлен набор новых. В итоге около полусотни автошкол закрыли.
В одной из них 24.kg рассказали, что курсанты завершают обучение и смогут сдать экзамены, но дальнейшая работа школы поставлена на паузу.
По словам представителей других автошкол, решения принимали без предварительных уведомлений. Информацию доводили «по факту», что создало недопонимание и усилило напряженность в отрасли.
«Мы постоянно в подвешенном состоянии. Этот курс вождения проводим последний раз, новых курсантов не принимаем», — отметил директор одной из бишкекских автошкол.
В кулуарах рынка обсуждается версия о том, что ряду автошкол неофициально рекомендовали не набирать курсантов в новом году. Из-за тех, кто проигнорировал предупреждение, все остальные попали под полное отключение от базы.
Позиция государства - «очистка системы»
Власти настаивают: цель реформы — не ликвидация частного сектора как такового, а повышение качества подготовки водителей и борьба с коррупцией.
Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев делает акцент на то, что обучение будет только в автошколах, находящихся под государственным контролем: «Реформа проводится не для того, чтобы кого-то отсеять. Она направлена на очистку системы. Эти меры не понравятся тем, кто превратил в бизнес продажу водительских удостоверений».
Рост количества дорожно-транспортных происшествий в 2025 году (свыше 10 тысяч ДТП) по сравнению с 2024-м (7 тысяч 423) не является случайностью.
Это прямое следствие системы, на проблемы которой годами закрывали глаза.
«Ранее водительские права можно было купить в частных автошколах, что привело к тысячам ДТП. Отсутствие культуры вождения и безответственное отношение к обучению сделали свое дело — на дорогах творится беспредел. Люди гибнут и становятся инвалидами, за каждой аварией стоят сломанные судьбы», — сказал Каныбек Туманбаев в одном из интервью.
Новые условия обучения: дольше, но «дешевле»?
Кстати, с середины февраля этого года планируется прием заявок от автошкол по новым стандартам обучения, которые предполагают более длительный и системный процесс подготовки.
Согласно информации руководителя информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова, официальная стоимость обучения составит 19 тысяч сомов, однако срок увеличится до 10 месяцев. При этом топливо, практические занятия и «прочие расходы» курсанты будут оплачивать отдельно.
Власти считают такую модель более доступной, сравнивая ее с прежними частными автошколами, где, по их данным, полная стоимость обучения доходила до 35-36 тысяч сомов. Их представители с этим не согласны, указывая, что ранее значительная часть затрат была гибкой и зависела от объемов практических занятий.
Международный опыт. Сколько учат водителей в других странах
Сравнение сроков и подходов к обучению вождению в разных странах показывает, что универсального стандарта нет.
Россия
В 2025-2026 годах обучение на категорию B в России в среднем занимает от 3 до 4,5 месяца (11-12 недель). Полный курс включает около 190 часов, из которых значительная часть отводится теории, занятиям на автодроме и в городских условиях, внутренним экзаменам перед допуском к государственным испытаниям.
США
В Соединенных Штатах Америки сроки обучения короче — от нескольких недель до одного—двух месяцев. Многое зависит от штата и возраста ученика. Подростки часто проходят обучение в рамках школьных программ, взрослые же выбирают ускоренные курсы. Процесс получения прав включает обязательную сдачу теоретического экзамена и практического вождения.
Япония
Японская система считается одной из самых продолжительных и строгих. Обучение в автошколах занимает в среднем около шести месяцев. Программа предполагает углубленную теоретическую подготовку и не менее 31 часа практики — как на закрытом полигоне, так и в условиях городского движения. Акцент делается на дисциплину, безопасность и культуру поведения на дороге.
Европа
В большинстве европейских стран обучение длится от двух до пяти месяцев. Как правило, фиксированных сроков нет — оно продолжается до тех пор, пока ученик не будет признан готовым к экзамену. В Германии, например, ожидание практического экзамена может растянуть весь процесс до четырех месяцев и более, даже при интенсивных занятиях.
Автошколы и будущие водители в ожидании новых правил
Реформа автошкол в Кыргызстане — попытка радикально изменить одну из проблемных сфер. Однако жесткость и закрытость переходного периода вызвали серьезное недовольство бизнеса. Успех преобразований во многом будет зависеть от того, смогут ли власти обеспечить прозрачные правила, своевременное информирование и реальный баланс между государственным контролем и рынком.
Несмотря на заявленные реформы и отсыл к международному опыту, система подготовки водителей в КР пока остается в переходном и во многом неопределенном состоянии.
Открытым остается и вопрос, переходят ли частные автошколы под полное государственное управление или им предложат другой формат работы. Не менее важно и то, будет ли готова к февралю программа 10-месячного обучения, о которой заявляют власти, и смогут ли ее реализовать без сбоев на практике.
Пока же система на паузе — и для автошкол, и для тысяч потенциальных водителей.