В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей

С сентября 2026 года общеобразовательные школы начнут обучать учеников по шести профильным предметам, которые связаны с вождением и автотранспортом. Раньше этому посвящали 40 часов, а теперь будет 380 часов, заявил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев на презентации нового сервиса по замене водительских удостоверений в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Чиновник подчеркнул, что с января в республике не останется частных автошкол, будут только государственные.

На лицензии подали заявки 7 автошкол, я сегодня поручил, чтобы их выдали. Все школы, которые существуют, в 2026 году будут работать только на государственном уровне. Если хотят работать, пусть сотрудничают с государством. Каныбек Туманбаев

По его словам, полностью меняется программа обучения на сдачу прав. Сейчас она дорабатывается. До конца ноября власти презентуют новую программу.

Он добавил, что с начала 2025 года в стране произошло 9 тысяч 587 аварий, около 800 человек погибли. По сравнению с соседними странами Кыргызстан лидирует по авариям со смертельным исходом.

«Да кому-то не нравятся наши нововведения, но через года три нам скажут спасибо. Посмотрите, что творится на дорогах: нет культуры», — заключил Каныбек Туманбаев.