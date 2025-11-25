17:54
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей

Фото 24.kg

С сентября 2026 года общеобразовательные школы начнут обучать учеников по шести профильным предметам, которые связаны с вождением и автотранспортом. Раньше этому посвящали 40 часов, а теперь будет 380 часов, заявил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев на презентации нового сервиса по замене водительских удостоверений в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Чиновник подчеркнул, что с января в республике не останется частных автошкол, будут только государственные.

На лицензии подали заявки 7 автошкол, я сегодня поручил, чтобы их выдали. Все школы, которые существуют, в 2026 году будут работать только на государственном уровне. Если хотят работать, пусть сотрудничают с государством.

Каныбек Туманбаев

По его словам, полностью меняется программа обучения на сдачу прав. Сейчас она дорабатывается. До конца ноября власти презентуют новую программу.

Он добавил, что с начала 2025 года в стране произошло 9 тысяч 587 аварий, около 800 человек погибли. По сравнению с соседними странами Кыргызстан лидирует по авариям со смертельным исходом.

«Да кому-то не нравятся наши нововведения, но через года три нам скажут спасибо. Посмотрите, что творится на дорогах: нет культуры», — заключил Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352213/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
Реформу системы подготовки водителей обсудили в Минпросвещения
В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Не будет ли коррупции в госавтошколах? Эксперт о 14-месячном обучении
Кыргызстан просит ЕЭК о продлении ввозной таможенной льготы на электромобили
Кабмин вручил ГУОБДД 150 авто: Главная сила — человек, не техника!
Дорогой контракт. Госорганы не вмешиваются в стоимость обучения в вузах
Минюст Кыргызстана получил 25 новых служебных автомобилей
Депутат предлагает снизить стоимость растаможки для машин с российскими номерами
Закон об ОСАГО вступил в силу с сегодняшнего дня. Отсрочек больше не будет
В Балыкчи задержан член ОПГ по прозвищу Веселый. Подозревается в краже
Популярные новости
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
25 ноября, вторник
17:34
Зима близко. Мэрия Манаса выделяет 7,4 миллиона сомов на снегоочистители Зима близко. Мэрия Манаса выделяет 7,4 миллиона сомов н...
17:21
В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей
17:12
В Бишкеке иностранец порвал 50 сомов на камеру. Его выдворяют из страны
17:10
В Намибии на местных выборах снова баллотируется политик по имени Адольф Гитлер
16:58
Жители приграничных сел Лейлека начали переезжать в новые дома