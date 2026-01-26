В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute

В Кыргызстане официально начало работу представительство международной образовательной компании Syucai Training Institute (STI). Об этом 24 января на пресс-конференции сообщил ее генеральный директор Сергей Теплых.
По его словам, Syucai Training Institute является официальным юридическим лицом, зарегистрированным в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), и ведет деятельность в соответствии с законодательством ОАЭ.
«Syucai Training Institute — международная компания, имеющая действующую лицензию тренингового центра, выданную Департаментом экономического развития Дубая, а также официальную регистрацию Эмирата Дубай. Образовательная деятельность института разрешена и утверждена Управлением знаний и человеческого развития Дубая (KHDA), которое является государственным органом, ответственным за развитие и качество частного образования», — отметил Сергей Теплых.
Он также сообщил, что филиалы STI функционируют в Москве и Астане, а официальные представительства зарегистрированы в Кыргызстане и Узбекистане. Кроме того, институт состоит на учете в Федеральной налоговой службе ОАЭ.
По итогам обучения выпускники Syucai Training Institute получают сертификаты, которые регистрируются на официальном веб-портале KHDA. Каждый учебный модуль прошел обязательную процедуру регистрации в этом государственном органе.
Международная аккредитация и партнерствоПравовой основой образовательной деятельности является меморандум о сотрудничестве, подписанный между:
— Открытой Европейской академией экономики и политики (Прага) — международной образовательной структурой, работающей по стандартам ЕС;
— Высшей аттестационной комиссией Ассоциации HiSTES (Европейская ассоциация вузов и преподавателей);
— Syucai Training Institute UAE.
Документ закрепляет международное партнерство, подтверждает аккредитацию образовательных программ, соответствие европейским стандартам и международное признание.
Образовательные программыОбучение в Syucai Training Institute UAE проходит по модульной системе и включает направления:
- консалтинг бизнеса и личностного роста;
- бизнес-аналитику;
- коучинг личностного роста и бизнеса;
- HR и профессиональное управление.
Образовательная программа института прошла аккредитацию в Открытой Европейской академии экономики и политики города Прага, что подтверждает соответствие содержания обучения европейским образовательным требованиям, качество практической подготовки и право выдачи дипломов международного образца.
Таким образом, диплом Mini MBA подтверждает прохождение аккредитованной профессиональной программы, признанной в рамках европейской образовательной системы.
Ключевым гарантом качества программ выступает Ассоциация HiSTES (Higher International Standards of Training and Education Systems), которая подтверждает соответствие обучения действующим европейским стандартам образования.
Правовой статус в КыргызстанеКак сообщила директор представительства Кенже Абдышева, в Министерстве юстиции КР представительство Syucai Training Institute зарегистрировано 13 февраля 2025 года.
Юрист компании Марат Бексултанов рассказал, что деятельность STI основана на авторской методологии Жаната Кожамжарова «Наука о психологии Сюцай», который является исполнительным директором компании. Авторское право на методологию зарегистрировано в «Кыргызпатенте».
«В связи с распространением в информационном пространстве, в основном, в Казахстане сведений о якобы незаконной деятельности компании, в ноябре 2025 года мы обратились в Генеральную прокуратуру РК с просьбой о проведении проверки. Министерство культуры РК провело проверку нашего контента в социальных сетях и подтвердило отсутствие противоправных материалов. Компания не привлекалась к ответственности», — отметил он.
Что касается ситуации в Кыргызстане, то юрист представительства в КР Назира Абдылдаева пояснила, что проведение тренингов, семинаров и коучинговых программ осуществляется на законных основаниях — в соответствии с национальным законодательством и на основании официального разрешения Министерства образования и науки КР.
Диплом и перспективы выпускниковСергей Теплых подчеркнул, что институт предоставляет профессиональное образование, направленное на развитие практических компетенций.
По его словам, диплом Mini MBA имеет ряд защитных признаков и может быть легализован в любой стране мира в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, участником которой является и Кыргызстан. Выпускники имеют право работать в разных странах в качестве бизнес-коучей, вступать в профессиональные ассоциации без необходимости повторной сертификации.
На сегодняшний день обучение прошли несколько тысяч выпускников из разных стран. Стоимость обучения составляет от $2,5 до 5 тысяч, продолжительность полного цикла — от одного до двух лет, формат обучения — смешанный (офлайн и онлайн). Выпускникам также предоставляется менторская поддержка.
Мнение выпускниковОдна из выпускниц института рассказала, что ранее работала бухгалтером и во время декретного отпуска решила сменить профессию.
«Я прошла обучение по авторской программе и очень воодушевлена результатами. Призываю всех, кто хочет научиться правильному ведению бизнеса, пройти это обучение», — поделилась она.
«И мы осознанно становимся частью этого процесса.В рамках одного образовательного цикла Syucai Training Institute за 6 дней в Кыргызстан приезжают до 500 участников из разных стран мира.
Это живые люди, которые пользуются гостиницами, ресторанами, транспортом, сервисами, знакомятся с культурой и формируют международный имидж страны», — добавил он.
По сути, поясняет гендиректор компании, речь идет не просто об обучении, а о реальном вкладе в развитие делового и образовательного туризма, создании дополнительного экономического оборота и укреплении репутации Кыргызстана как открытой и безопасной площадки для международных проектов — отметил Сергей Теплых.