В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute

В Кыргызстане официально начало работу представительство международной образовательной компании Syucai Training Institute (STI). Об этом 24 января на пресс-конференции сообщил ее генеральный директор Сергей Теплых.

По его словам, Syucai Training Institute является официальным юридическим лицом, зарегистрированным в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), и ведет деятельность в соответствии с законодательством ОАЭ.

«Syucai Training Institute — международная компания, имеющая действующую лицензию тренингового центра, выданную Департаментом экономического развития Дубая, а также официальную регистрацию Эмирата Дубай. Образовательная деятельность института разрешена и утверждена Управлением знаний и человеческого развития Дубая (KHDA), которое является государственным органом, ответственным за развитие и качество частного образования», — отметил Сергей Теплых.

Он также сообщил, что филиалы STI функционируют в Москве и Астане, а официальные представительства зарегистрированы в Кыргызстане и Узбекистане. Кроме того, институт состоит на учете в Федеральной налоговой службе ОАЭ.

По итогам обучения выпускники Syucai Training Institute получают сертификаты, которые регистрируются на официальном веб-портале KHDA. Каждый учебный модуль прошел обязательную процедуру регистрации в этом государственном органе.

Международная аккредитация и партнерство

Правовой основой образовательной деятельности является меморандум о сотрудничестве, подписанный между:

— Открытой Европейской академией экономики и политики (Прага) — международной образовательной структурой, работающей по стандартам ЕС;

— Высшей аттестационной комиссией Ассоциации HiSTES (Европейская ассоциация вузов и преподавателей);

— Syucai Training Institute UAE.

Документ закрепляет международное партнерство, подтверждает аккредитацию образовательных программ, соответствие европейским стандартам и международное признание.

Образовательные программы

консалтинг бизнеса и личностного роста;

бизнес-аналитику;

коучинг личностного роста и бизнеса;

HR и профессиональное управление.

Обучение в Syucai Training Institute UAE проходит по модульной системе и включает направления:

Образовательная программа института прошла аккредитацию в Открытой Европейской академии экономики и политики города Прага, что подтверждает соответствие содержания обучения европейским образовательным требованиям, качество практической подготовки и право выдачи дипломов международного образца.

Таким образом, диплом Mini MBA подтверждает прохождение аккредитованной профессиональной программы, признанной в рамках европейской образовательной системы.

Ключевым гарантом качества программ выступает Ассоциация HiSTES (Higher International Standards of Training and Education Systems), которая подтверждает соответствие обучения действующим европейским стандартам образования.

Правовой статус в Кыргызстане

Как сообщила директор представительства Кенже Абдышева, в Министерстве юстиции КР представительство Syucai Training Institute зарегистрировано 13 февраля 2025 года.

Юрист компании Марат Бексултанов рассказал, что деятельность STI основана на авторской методологии Жаната Кожамжарова «Наука о психологии Сюцай», который является исполнительным директором компании. Авторское право на методологию зарегистрировано в «Кыргызпатенте».

«В связи с распространением в информационном пространстве, в основном, в Казахстане сведений о якобы незаконной деятельности компании, в ноябре 2025 года мы обратились в Генеральную прокуратуру РК с просьбой о проведении проверки. Министерство культуры РК провело проверку нашего контента в социальных сетях и подтвердило отсутствие противоправных материалов. Компания не привлекалась к ответственности», — отметил он.

Что касается ситуации в Кыргызстане, то юрист представительства в КР Назира Абдылдаева пояснила, что проведение тренингов, семинаров и коучинговых программ осуществляется на законных основаниях — в соответствии с национальным законодательством и на основании официального разрешения Министерства образования и науки КР.

Диплом и перспективы выпускников

Сергей Теплых подчеркнул, что институт предоставляет профессиональное образование, направленное на развитие практических компетенций.

По его словам, диплом Mini MBA имеет ряд защитных признаков и может быть легализован в любой стране мира в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, участником которой является и Кыргызстан. Выпускники имеют право работать в разных странах в качестве бизнес-коучей, вступать в профессиональные ассоциации без необходимости повторной сертификации.

На сегодняшний день обучение прошли несколько тысяч выпускников из разных стран. Стоимость обучения составляет от $2,5 до 5 тысяч, продолжительность полного цикла — от одного до двух лет, формат обучения — смешанный (офлайн и онлайн). Выпускникам также предоставляется менторская поддержка.

Мнение выпускников

Одна из выпускниц института рассказала, что ранее работала бухгалтером и во время декретного отпуска решила сменить профессию.

«Я прошла обучение по авторской программе и очень воодушевлена результатами. Призываю всех, кто хочет научиться правильному ведению бизнеса, пройти это обучение», — поделилась она.

По словам Сергея Теплых, сегодня Кыргызская Республика последовательно реализует политику, направленную на превращение страны в региональный центр туризма.

Среди выпускников, окончивших STI, можно также назвать известную певицу Бактыгуль Бадыеву, спортсмена Данияра Кобонова.

«И мы осознанно становимся частью этого процесса.В рамках одного образовательного цикла Syucai Training Institute за 6 дней в Кыргызстан приезжают до 500 участников из разных стран мира.

Это живые люди, которые пользуются гостиницами, ресторанами, транспортом, сервисами, знакомятся с культурой и формируют международный имидж страны», — добавил он.

По сути, поясняет гендиректор компании, речь идет не просто об обучении, а о реальном вкладе в развитие делового и образовательного туризма, создании дополнительного экономического оборота и укреплении репутации Кыргызстана как открытой и безопасной площадки для международных проектов — отметил Сергей Теплых.