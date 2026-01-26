14:11
В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute

В Кыргызстане официально начало работу представительство международной образовательной компании Syucai Training Institute (STI). Об этом 24 января на пресс-конференции сообщил ее генеральный директор Сергей Теплых.

По его словам, Syucai Training Institute является официальным юридическим лицом, зарегистрированным в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), и ведет деятельность в соответствии с законодательством ОАЭ.

«Syucai Training Institute — международная компания, имеющая действующую лицензию тренингового центра, выданную Департаментом экономического развития Дубая, а также официальную регистрацию Эмирата Дубай. Образовательная деятельность института разрешена и утверждена Управлением знаний и человеческого развития Дубая (KHDA), которое является государственным органом, ответственным за развитие и качество частного образования», — отметил Сергей Теплых.

Он также сообщил, что филиалы STI функционируют в Москве и Астане, а официальные представительства зарегистрированы в Кыргызстане и Узбекистане. Кроме того, институт состоит на учете в Федеральной налоговой службе ОАЭ.

По итогам обучения выпускники Syucai Training Institute получают сертификаты, которые регистрируются на официальном веб-портале KHDA. Каждый учебный модуль прошел обязательную процедуру регистрации в этом государственном органе.

Международная аккредитация и партнерство

Правовой основой образовательной деятельности является меморандум о сотрудничестве, подписанный между:

— Открытой Европейской академией экономики и политики (Прага) — международной образовательной структурой, работающей по стандартам ЕС;

— Высшей аттестационной комиссией Ассоциации HiSTES (Европейская ассоциация вузов и преподавателей);

— Syucai Training Institute UAE.

Документ закрепляет международное партнерство, подтверждает аккредитацию образовательных программ, соответствие европейским стандартам и международное признание.

Образовательные программы

Обучение в Syucai Training Institute UAE проходит по модульной системе и включает направления:

  • консалтинг бизнеса и личностного роста;
  • бизнес-аналитику;
  • коучинг личностного роста и бизнеса;
  • HR и профессиональное управление.

Образовательная программа института прошла аккредитацию в Открытой Европейской академии экономики и политики города Прага, что подтверждает соответствие содержания обучения европейским образовательным требованиям, качество практической подготовки и право выдачи дипломов международного образца.

Таким образом, диплом Mini MBA подтверждает прохождение аккредитованной профессиональной программы, признанной в рамках европейской образовательной системы.

Ключевым гарантом качества программ выступает Ассоциация HiSTES (Higher International Standards of Training and Education Systems), которая подтверждает соответствие обучения действующим европейским стандартам образования.

Правовой статус в Кыргызстане

Как сообщила директор представительства Кенже Абдышева, в Министерстве юстиции КР представительство Syucai Training Institute зарегистрировано 13 февраля 2025 года.

Юрист компании Марат Бексултанов рассказал, что деятельность STI основана на авторской методологии Жаната Кожамжарова «Наука о психологии Сюцай», который является исполнительным директором компании. Авторское право на методологию зарегистрировано в «Кыргызпатенте».

«В связи с распространением в информационном пространстве, в основном, в Казахстане сведений о якобы незаконной деятельности компании, в ноябре 2025 года мы обратились в Генеральную прокуратуру РК с просьбой о проведении проверки. Министерство культуры РК провело проверку нашего контента в социальных сетях и подтвердило отсутствие противоправных материалов. Компания не привлекалась к ответственности», — отметил он.

Что касается ситуации в Кыргызстане, то юрист представительства в КР Назира Абдылдаева пояснила, что проведение тренингов, семинаров и коучинговых программ осуществляется на законных основаниях — в соответствии с национальным законодательством и на основании официального разрешения Министерства образования и науки КР.

Диплом и перспективы выпускников

Сергей Теплых подчеркнул, что институт предоставляет профессиональное образование, направленное на развитие практических компетенций.

По его словам, диплом Mini MBA имеет ряд защитных признаков и может быть легализован в любой стране мира в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, участником которой является и Кыргызстан. Выпускники имеют право работать в разных странах в качестве бизнес-коучей, вступать в профессиональные ассоциации без необходимости повторной сертификации.

На сегодняшний день обучение прошли несколько тысяч выпускников из разных стран. Стоимость обучения составляет от $2,5 до 5 тысяч, продолжительность полного цикла — от одного до двух лет, формат обучения — смешанный (офлайн и онлайн). Выпускникам также предоставляется менторская поддержка.

Мнение выпускников

Одна из выпускниц института рассказала, что ранее работала бухгалтером и во время декретного отпуска решила сменить профессию.

«Я прошла обучение по авторской программе и очень воодушевлена результатами. Призываю всех, кто хочет научиться правильному ведению бизнеса, пройти это обучение», — поделилась она.

Среди выпускников, окончивших STI, можно также назвать известную певицу Бактыгуль Бадыеву, спортсмена Данияра Кобонова.

По словам Сергея Теплых, сегодня Кыргызская Республика последовательно реализует политику, направленную на превращение страны в региональный центр туризма.

«И мы осознанно становимся частью этого процесса.В рамках одного образовательного цикла Syucai Training Institute за 6 дней в Кыргызстан приезжают до 500 участников из разных стран мира.

Это живые люди, которые пользуются гостиницами, ресторанами, транспортом, сервисами, знакомятся с культурой и формируют международный имидж страны», — добавил он.

По сути, поясняет гендиректор компании, речь идет не просто об обучении, а о реальном вкладе в развитие делового и образовательного туризма, создании дополнительного экономического оборота и укреплении репутации Кыргызстана как открытой и безопасной площадки для международных проектов — отметил Сергей Теплых.
