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Общество

Ализа Солтонбекова: Лица с инвалидностью продолжают сталкиваться с барьерами

«Несмотря на наличие различных нормативных правовых документов и стратегий, лица с инвалидностью продолжают сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве равноправных членов», — заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова во время заседания Совета лиц с инвалидностью КР. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, на заседании выработали рекомендации о положении статуса Совета, соблюдении прав детей с инвалидностью на доступ к образованию, работе психолого-медико-педагогических консультаций и специальных школ, соблюдении стандартов строительства при установлении пандусов к объектам инфраструктуры.

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Ализа Солтонбекова отметила, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН по правам людей с инвалидностью два года назад. Основной целью документа является создание доступной физической, экономической, социальной, культурной среды, системы здравоохранения, образования, информации и связи. Нормы Конвенции направлены на ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, а также на создание эффективных механизмов защиты прав с инвалидностью.

Несмотря на проводимую работу, сложившаяся ситуация и интеграционные процессы требуют принятия соответствующих мер во всех сферах развития, в том числе в системе социальной защиты лиц с инвалидностью, которые позволят лицам с инвалидностью в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами.

Сегодня в республике проживают 196 тысяч лиц с инвалидностью, из них детей до 18 лет — более 32 тысяч.

В ходе заседания участники предложили закрыть психолого-медико-педагогические консультации и развивать инклюзивное образование, так как дети с ОВЗ практически не имеют доступа к образованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199759/
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