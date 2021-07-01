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Общество

Креативный подход. Власти Бишкека запускают акции, чтобы горожане носили маски

На территории Октябрьского района прошла акция «Надень маску — сохрани жизнь!». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие провели молодежное крыло и аким района Данияр Арпачиев. В нем приняли участие спортсмены, медики, работники центра детского творчества, звезды эстрады.

«Цель мероприятия — привлечение внимания горожан и гостей столицы к ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в мэрии.

Глава района и молодежь побывали на остановках столицы и призвали горожан-пассажиров соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности при поездке в общественном транспорте. Данияр Арпачиев призвал население вакцинироваться.

В мэрии считают, что интерактивный формат мероприятия несомненно привлек большее внимание среди горожан.

«Участники, переодетые в костюмы, раздали прохожим, пассажирам и водителям общественного транспорта информационные буклеты об опасности коронавируса и мерах предосторожности», — отметили в мэрии.

Ранее в мэрии сообщили, что бишкекчанам напоминать о ношении масок будут троллейбусы и автобусы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199601/
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