Креативный подход. Власти Бишкека запускают акции, чтобы горожане носили маски

На территории Октябрьского района прошла акция «Надень маску — сохрани жизнь!». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие провели молодежное крыло и аким района Данияр Арпачиев. В нем приняли участие спортсмены, медики, работники центра детского творчества, звезды эстрады.

«Цель мероприятия — привлечение внимания горожан и гостей столицы к ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в мэрии.

Глава района и молодежь побывали на остановках столицы и призвали горожан-пассажиров соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности при поездке в общественном транспорте. Данияр Арпачиев призвал население вакцинироваться.

В мэрии считают, что интерактивный формат мероприятия несомненно привлек большее внимание среди горожан.

«Участники, переодетые в костюмы, раздали прохожим, пассажирам и водителям общественного транспорта информационные буклеты об опасности коронавируса и мерах предосторожности», — отметили в мэрии.

Ранее в мэрии сообщили, что бишкекчанам напоминать о ношении масок будут троллейбусы и автобусы.