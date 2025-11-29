В Таджикистане бюджетным организациям после рабочего дня будут отключать свет

В Таджикистане ввели новые ограничения на подачу электроэнергии — по окончании рабочего дня будут отключать свет во всех бюджетных организациях. Об этом сообщает интернет-издание Asia-Plus.

Компания «Распределительные электрические сети» направила своим филиалам по стране дополнительные инструкции по ограничению подачи электроэнергии отдельным категориям потребителей. На какой срок вводятся дополнительные лимиты, не указывается.

Какие ограничения вводятся:

потребители первой группы мощностью до 5 киловатт (кроме Душанбе), к которым относятся промышленные и непромышленные объекты, должны быть отключены от электросети в период ограничения;

«умные» счетчики также должны быть отключены от системы учета электроэнергии в период ограничения поочередно в установленном порядке;

электроснабжение бюджетных организаций и госпредприятий приостанавливается с 18.00 до начала следующего рабочего дня;

уличное освещение, не относящееся к стратегически важным объектам, должно быть выключено;

все зарядные станции для электромобилей (EV charging station) будут отключать с 18.00 до 22.00.

Лимиты на подачу электроэнергии действуют в Таджикистане с последней декады сентября. Представители компании по распределению электроэнергии объяснили отключения и ограничения низким уровнем воды в Нурекском водохранилище. Однако, с чем связано снижение уровня воды в резервуаре, не уточняется.