16:15
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Оплатите счета за свет! Завтра в Бишкеке отключат более 5,5 тысячи должников

29 декабря счетчики АИСКУЭ дистанционно отключат в столице более 5 тысяч 500 абонентов за дебиторскую задолженность. Об этом напоминает Бишкекское предприятие электросетей.

Горожан призывают оплатить счета за электроэнергию своевременно.

На сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью чего все предприятия, включая бытовые и промышленные, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета. Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив его через Play Market или App Store. Также абоненты могут обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105; 0772001209, 0556001209 (мобильным) или написать сообщение в WhatsApp по номеру 0702001209.

Все терминалы принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356391/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
В Таджикистане бюджетным организациям после рабочего дня будут отключать свет
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Экономия электроэнергии. Как в Бишкеке госучреждения исполняют приказ власти
В Алматы сразу 10 микрорайонов охватил блэкаут: аварийное отключение
Ташиев призвал госорганы экономить электроэнергию и прекратить ночной обогрев
После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям
Веерных отключений не будет. Майнинг-фермы приостановят до апреля — Ташиев
Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
15:28
Валентина Шевченко стала лучшей женщиной-бойцом 2025 года по версии ESPN Валентина Шевченко стала лучшей женщиной-бойцом 2025 го...
15:00
Выдра на охоте и осень в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg
14:40
Оплатите счета за свет! Завтра в Бишкеке отключат более 5,5 тысячи должников
14:10
Камчыбек Ташиев подарил в Караколе квартиру матери-одиночке шестерых детей
13:27
Монументально. В Историческом музее выставлен гобелен «Улут деми — Уңгужол»