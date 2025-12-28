Оплатите счета за свет! Завтра в Бишкеке отключат более 5,5 тысячи должников

29 декабря счетчики АИСКУЭ дистанционно отключат в столице более 5 тысяч 500 абонентов за дебиторскую задолженность. Об этом напоминает Бишкекское предприятие электросетей.

Горожан призывают оплатить счета за электроэнергию своевременно.

На сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью чего все предприятия, включая бытовые и промышленные, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета. Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив его через Play Market или App Store. Также абоненты могут обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105; 0772001209, 0556001209 (мобильным) или написать сообщение в WhatsApp по номеру 0702001209.

Все терминалы принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.