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Общество

Депутат предлагает назначить срок для судебных разбирательств

На заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша депутат Акылбек Кемелов предложил назначить срок для судебных разбирательств.

По его словам, из-за длительных судебных тяжб многие невинные люди сидят за решеткой просто так, а некоторые используют эту норму в корыстных целях.

«В качестве примера приведу главу Кок-Мойнокского айыл окмоту Тонского района, который повторно пришел на свою должность. До этого он продавал земельные участки и совершал другие преступления. Были судебные разбирательства по ним. Но по каким-то причинам заседания откладывались. Спустя несколько лет ему закрыли дело за истечением срока давности. А он пришел обратно и сел на свое место. Как вы оцениваете это с моральной точки зрения?» — обратился он к генпрокурору.

Курманкул Зулушев пообещал разобраться в ситуации и после дать ответ.

«В докладе я указал, что в новом проекте предлагается назначить один год для судебных разбирательств. За этим должны следить независимые, беспристрастные органы. Если свидетель не пришел на слушание два раза, то его нужно доставить принудительным путем, если подозреваемый пропустил заседание два раза, то нужно изменить ему меру пресечения», — сказал генпрокурор Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199306/
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