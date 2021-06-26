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Общество

В высокогорной погранзаставе в Ат-Баши впервые за 30 лет проведут электричество

В отдаленной погранзаставе в Ат-Башинском районе впервые проведут электричество. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, более 30 лет жизнедеятельность заставы в высокогорье полностью зависела от дизельной электростанции, из-за чего электричество сюда подавали только в определенные часы в ограниченном объеме.

В ходе своей недавней рабочей поездки в Нарынскую область президент Садыр Жапаров внепланово посетил эту погранзаставу и на месте поручил соответствующим госорганам в течение 20 дней завершить проведение на заставу промышленного электричества.

Уже завершили установку столбов и трансформатора. Рабочие проводят высоковольтные провода и налаживают работу подстанции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198967/
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