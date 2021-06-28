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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 15 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Бердибаева, Термечикова), «Ак-Орго» (улицы Омур, Алты-Бакан, Кун-Кучо, Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ай-Кочо), «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-60, Профессора Зимы), отрезки улиц Московской, Тыныстанова, Балтагулова, Медерова, Табалдиева, Тоголока Молдо, Фиолетовой, Исанова, Пржевальского, Киевской, проспекта Мира;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Дордой».

У кого намечается той

Шайлообек Атазов

Родился 28 июня 1979 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Катастрофа Ил-14Г под Таласом

из интернета
Фото из интернета. Ил-14Г компании «Аэрофлот»

28 июня 1969 года около Таласа потерпел катастрофу Ил-14Г компании «Аэрофлот». Самолет выполнял местный рейс Ж-28 по маршруту Талас — Фрунзе.

Спустя 14 минут после вылета самолет врезался в безлесый пологий склон горы, пронесся вверх по склону около 50 метров, полностью разрушился и частично сгорел. Все 40 человек на борту погибли.

По заключению комиссии, расследующей происшествие, причиной катастрофы стало нарушение командиром экипажа правил визуальных полетов. Он отклонился от трассы, не выдерживал безопасную высоту.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198928/
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