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Общество

Скандал в токмакской больнице: драки и разборки врачей. Комментарий директора

Скандал в Токмакском центре общеврачебной практики 24.kg прокомментировала его директор Айгуль Сыдыкова. По ее словам, в больнице разборки между врачами доходят до драк.

Отметим, что в соцсетях распространяют приказ за подписью Сыдыковой о снятии с должности заведующего травматологическим отделением Дамира Дуйшенова и переводе его на должность врача-травматолога. На должность заведующего назначен другой врач-травматолог — А.Карымшаков. Пользователи соцсетей отмечают также ошибки в приказе.

По словам Айгуль Сыдыковой, Дамир Дуйшенов допускал ряд нарушений, несмотря на неоднократные замечания и предупреждения. «Он не реагировал на ухудшение морально-психологической обстановки в самом отделении. До драк доходит между врачами — заведующим и сотрудником, врачом того же отделения. Не знаю, что они не могут поделить. Конфликт был до меня, но никто не принял мер. Пришлось взяться самой», — сказала она.

Айгуль Сыдыкова посетовала, что сразу после ее решения соцсети заполнили жалобами.

«А сегодня мне сорвали общую планерку больницы. Это надо было видеть: пришлось вызвать сотрудников ГКНБ, ГОВД, поставить в известность Минздрав», — добавила она.

Директор ЦОВП подчеркнула, что врачей никто не увольняет. Они могут продолжать оперировать пациентов.

«Что касается приказа с ошибками, то я их заметила и передала отделу кадров, чтобы исправили. Но недовольные врачи пошли в отдел кадров, запугали сотрудницу и забрали у нее тот вариант», — пояснила Айгуль Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198922/
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