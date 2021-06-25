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Общество

Только вакцинация может профилактировать и снять острую ситуацию с пандемией

Только вакцинация может снять острую ситуацию с пандемией. Об это на пресс-конференции сообщил директор научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Минздрава, академик РАЕ, профессор Омор Касымов.

По его словам, по всему СНГ идет рост заболевания коронавирусом.

«Действительно, в стране вакцины мало, ее практически нет. Вчера председатель кабмина сказал, чтобы обеспечили кислородными концентратами, аппаратами и приборами систему здравоохранения. Он сказал, что деньги есть, значит, надо закупить вакцины. Только вакцинация может снять острую ситуацию с пандемией», — сказал Омор Касымов.

Он отметил, что для коллективного иммунитета необходимо равномерно вакцинировать от 70 до 90 процентов населения.

Профессор Омор Касымов добавил, что в защите от коронавируса усилия самого населения играют большую роль.

«Люди тоже должны помочь врачам и соблюдать требуемые эпидемиологические нормы», — заключил Омор Касымов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198901/
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