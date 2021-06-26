Китай планирует отправить людей на Марс в 2033 году. Об этом сообщает Reuters.

Прежде чем начнутся миссии с экипажем, Китай отправит на Марс роботов для изучения оптимального места для постройки базы и создания систем для добычи ресурсов.

В долгосрочной перспективе Китай планирует создать на Красной планете постоянно обитаемую базу для обеспечения работоспособности, которой будут пользоваться локальные ресурсы. Предполагается добыча воды из недр, синтез кислорода и выработка электричества.

Поднебесная также должна разработать технологию для доставки астронавтов обратно на Землю.