23:07
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество

Китай планирует отправить людей на Марс в 2033 году

Китай планирует отправить людей на Марс в 2033 году. Об этом сообщает Reuters.

Прежде чем начнутся миссии с экипажем, Китай отправит на Марс роботов для изучения оптимального места для постройки базы и создания систем для добычи ресурсов.

В долгосрочной перспективе Китай планирует создать на Красной планете постоянно обитаемую базу для обеспечения работоспособности, которой будут пользоваться локальные ресурсы. Предполагается добыча воды из недр, синтез кислорода и выработка электричества.

Поднебесная также должна разработать технологию для доставки астронавтов обратно на Землю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198899/
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Китай направит Кыргызстану 40 тысяч тонн муки и по 20 тысяч тонн сахара и масла
Китайские ученые обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих мышей
Президент Садыр Жапаров отправится с визитом в Пекин по приглашению Си Цзиньпина
Сахар, масло, мука, вакцины. Китай окажет Кыргызстану помощь
Две вакцины Sinopharm от COVID-19 оказались эффективны на 73 и 78 процентов
Первые фото с Марса прислал китайский аппарат «Чжучжун»
За что поблагодарила Китай Жылдыз Бакашова на встрече с послом Ду Дэвэнь
Китай предоставит Кыргызстану вакцины от COVID-19 и грант в $54 миллиона
Турист провел несколько часов над пропастью на разрушенном ураганом мосту
На Марсе взлетел первый вертолет
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Талибы захватили таможенный пункт &laquo;Шерхан-Бандар&raquo; на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном
В&nbsp;Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в&nbsp;скорую помощь В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
23:01
Китай планирует отправить людей на Марс в 2033 году Китай планирует отправить людей на Марс в 2033 году
22:21
Более 300 морских львов захватили побережье одного из городов в Чили
21:49
Местные выборы. Мэрия просит сообщать об админресурсе
21:21
На должности назначены 22 судьи местных судов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 июня: днем будет жарко