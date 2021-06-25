«Кричащие» на грабителей камеры в магазинах разработали в США

В США изобрели камеры, которые «кричат» на грабителей. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По их данным, система камер видеонаблюдения, которая следит за происходящим в магазинах, позволяет удаленному оператору вмешаться и использовать голосовые команды.
Для того чтобы продемонстрировать эффективность системы, опубликованы несколько роликов. В одном из них продавец, имитирующий кражу, берет из холодильника напиток и возвращается к кассовому аппарату. В этот момент из камеры раздается голос, уточняющий, отсканировал ли он товар и провел ли оплату.