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Общество

«Кричащие» на грабителей камеры в магазинах разработали в США

В США изобрели камеры, которые «кричат» на грабителей. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, система камер видеонаблюдения, которая следит за происходящим в магазинах, позволяет удаленному оператору вмешаться и использовать голосовые команды.

Для того чтобы продемонстрировать эффективность системы, опубликованы несколько роликов. В одном из них продавец, имитирующий кражу, берет из холодильника напиток и возвращается к кассовому аппарату. В этот момент из камеры раздается голос, уточняющий, отсканировал ли он товар и провел ли оплату.

В другом видео в магазин врываются два вооруженных человека и заставляют продавца пройти за прилавок, угрожая винтовкой. Когда мужчина открывает кассовый аппарат, система видеонаблюдения издает сигнал тревоги и сообщает грабителям о вызове полиции. На видео преступники в спешке выбегают из магазина, а в реальности они могли бы напасть на работника и попытаться разбить камеру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198895/
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