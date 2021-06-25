В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь

Глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал 24.kg, что мест в больницах для зараженных коронавирусом пока хватает.

По его словам, наблюдается резкий рост обращений именно с пневмонией. При сатурации 91 и ниже госпитализируют. Накануне в Центре наркологии развернули 50 коек. Работают дневные стационары.

«Но поступающих вызовов очень много, и ежедневно увеличивается. Пока справляемся. Мы настоятельно просим людей помочь нам — избегать мест массового скопления, носить маски и мыть руки», — сказал Искендер Шаяхметов.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 118 тысяч 981 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.