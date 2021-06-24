Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

Двадцать процентов участников опроса сообщили, что хотя бы раз конфликтовали с сотрудниками правоохранительных органов.

При этом в таких ситуациях чаще оказывались мужчины (26 процентов), чем женщины (12 процентов опрошенных).

Отмечается, что 29 процентов респондентов из числа когда-либо имевших конфликты с органами правопорядка утверждают: столкновения чаще всего возникали в ходе установления личности. По словам опрошенных, конфликты вспыхивали и при допросах в качестве свидетеля (23 процента).

Реже, когда проходили в качестве подозреваемого (16 процентов) и потерпевшего (15 процентов).

Только 38 процентам задержанных разъяснялись права. Реже всего при задержании объявляли о праве хранить молчание (44 процента из числа когда-либо подвергавшихся задержанию).