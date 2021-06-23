Альтернативную службу смогут пройти кыргызстанцы, находящиеся за рубежом

Министерство обороны предлагает призывать на альтернативную службу граждан, находящихся за пределами страны. Соответствующий проект постановления кабмина о внесении поправок в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в настоящее время многие кыргызстанцы призывного возраста по различным причинам находятся за пределами государства. «Граждане, изъявившие желание проходить альтернативную службу, не имеют возможности сделать это из-за отсутствия в стране или проведения призывных мероприятий в определенное время (весной, осенью)», — говорится в документе.

Кроме того, Минобороны предлагает еще несколько новшеств, касающихся прохождения альтернативной службы. В частности, разрешить призывать на нее по состоянию здоровья. Эта норма была исключена в декабре 2017 года. Предложение ведомство объясняет тем, что таким призывникам из года в год предоставляется отсрочка по состоянию здоровья сроком на шесть месяцев. «В связи с этим призывная комиссия не может принять окончательного решения», — говорится в документе.

Изменения затрагивают и тех, кто идет на альтернативную службу по семейным обстоятельствам.

В ведомстве отмечается, что по действующему закону граждане с одинаковым семейным положением имеют различные права. Поэтому предлагается добавить новые пункты, дающие право для прохождения альтернативной службы.

«Например, старшему ребенку из семьи, в которой кроме него есть еще четверо и более детей в возрасте до восемнадцати лет, предоставляется право на прохождение альтернативной службы, а призывник — единственный сын в семье, мать которого является матерью-героиней, подлежит призыву на срочную военную службу», — говорится в документе.

Пересмотрели в ведомстве и альтернативную службу по критерию — «изъявление желания выполнить общественно полезную работу». Он также был внесен в 2017 году. В ведомстве отметили, что многие граждане, призванные по нему, не желают выполнять общественно-полезные работы и стараются получить справку любым другим путем, в том числе за определенное вознаграждение. «Еще одной причиной невыполнения гражданами общественно-полезных работ считается внутренняя и внешняя миграция. Большинство граждан оплачивают установленную сумму за альтернативную службу, при этом, не выполнив общественно-полезные работы, выезжают за пределы республики. Количество данных граждан на сегодняшний день составляет около 3 тысяч человек», — говорится в документе.

Минобороны предлагает в случае оплаты всей установленной суммы (250 расчетных показателей) увольнять таких военнослужащих в запас без отработки 108 часов общественно-полезных работ.

Нововведения касаются и призывников старше 25 лет, которые не прошли военную или альтернативную службу. Им предлагается предоставить право пройти сборы мобилизационного резерва. Этот вид службы подразумевает внесение гражданами денежного взноса в сумме 500 расчетных показателей в доход республиканского бюджета и прохождение военных сборов продолжительностью 30 дней. А вот тем, кто уже ее прошел и зачислен в запас первой категории, имеет высшее образование и не старше 30 лет, предлагается предоставить возможность получить первое офицерской звание «лейтенант». Для этого им будет необходимо пройти сборы мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса — оплатить в доход бюджета сумму, равную 500 расчетным показателям и пройти 30-дневные сборы.